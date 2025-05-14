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بطة نالت مُخالفة مروريّة... كانت تطير بسرعة!

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:10
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رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات وسط سويسرا بطة كانت تطير بسرعة زائدة.
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وقد فوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة، أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بواسطة نظام التحكم في السرعة، بحسب ما ذكرت البلدية على صفحتها على "فيسبوك".
 
 
وقالت البلدية إن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كلم في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كلم في الساعة. (العربية)
 
 
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