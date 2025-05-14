بطة نالت مُخالفة مروريّة... كانت تطير بسرعة!

رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات وسط بطة كانت تطير بسرعة زائدة.

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وقد فوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة، أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بواسطة نظام السرعة، بحسب ما ذكرت البلدية على صفحتها على " ".

وقالت البلدية إن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كلم في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كلم في الساعة. (العربية)