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بالصدفة... عثرا على كنزٍ ثمينٍ

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:00
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أعلن متحف بوهيميا الشرقية عن اكتشاف أثري مثير، حيث عثر سائحان بالصدفة على كنز ثمين كان مخبأ في تلة "زفيتشينا" عند سفح جبال كركونوسي في التشيك.
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وعثر السائحان في التلّة على حاويتين أثريتين في داخلهما 598 قطعة ذهبية ومجموعة من المجوهرات والأغراض الفاخرة.
 
 
وتقدّر القيمة الإجمالية لهذه الكنوز بنحو 340 ألف دولار أميركي، إلا أن الجانب الأكثر إثارة في هذا الاكتشاف لا يتمثل في قيمته المادية، بل في السياق التاريخي الذي قد يشير إلى محاولة يائسة لإخفاء الممتلكات مع اقتراب الحرب العالمية الثانية. (روسيا اليوم)
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