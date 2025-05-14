Advertisement

منوعات

بيع ماسة زرقاء نادرة بأكثر من 21 مليون دولار

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1360364-638828411829187239.png
Doc-P-1360364-638828411829187239.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بيعت ماسة زرقاء كبيرة تزن 10.03 قيراط في مزاد مقابل 21.5 مليون دولار في جنيف
Advertisement
وأعلنت دار "سوذبيز" للمزادات إن الماسة المسماة "جوهرة البحر المتوسط الزرقاء"، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، "أثارت اهتماما هائلا" خلال المزاد. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تركيا تحقق أكثر من 450 مليون دولار من صادرات السفن واليخوت خلال 4 أشهر
lebanon 24
14/05/2025 20:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لطائرات F-16 للإمارات بنحو 130 مليون دولار
lebanon 24
14/05/2025 20:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر بيع صواريخ إف.آي.إم-92كيه ستينغر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار
lebanon 24
14/05/2025 20:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: الموافقة على بيع محركات لمدرعات إيتان إلى إسرائيل بقيمة 180 مليون دولار
lebanon 24
14/05/2025 20:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:34 | 2025-05-14
08:44 | 2025-05-14
08:00 | 2025-05-14
06:10 | 2025-05-14
04:54 | 2025-05-14
03:44 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24