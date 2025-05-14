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منوعات
بيع ماسة زرقاء نادرة بأكثر من 21 مليون دولار
Lebanon 24
14-05-2025
|
10:37
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بيعت ماسة زرقاء كبيرة تزن 10.03 قيراط في مزاد مقابل 21.5 مليون دولار في
جنيف
.
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وأعلنت دار "سوذبيز" للمزادات إن
الماسة
المسماة "جوهرة
البحر المتوسط
الزرقاء"، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، "أثارت اهتماما هائلا" خلال المزاد. (ارم نيوز)
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