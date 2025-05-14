بيع ماسة زرقاء نادرة بأكثر من 21 مليون دولار

بيعت ماسة زرقاء كبيرة تزن 10.03 قيراط في مزاد مقابل 21.5 مليون دولار في .

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وأعلنت دار "سوذبيز" للمزادات إن المسماة "جوهرة الزرقاء"، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، "أثارت اهتماما هائلا" خلال المزاد. (ارم نيوز)