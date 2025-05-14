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في مصر.. توفي بصعقة كهربائية أثناء عمله

Lebanon 24
14-05-2025 | 14:00
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لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء، في مصر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
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تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار في أطفيح، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الضحية أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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