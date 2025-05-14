في مصر.. توفي بصعقة كهربائية أثناء عمله

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لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء، في مصر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار في أطفيح، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الضحية أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه.تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود ، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)