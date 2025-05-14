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حريق كبير في أحد المصانع في مصر.. شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
14-05-2025 | 16:00
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شب حريق داخل أحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ في مصر، وجرى الدفع بأكثر من 5 سيارات للإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق، دون امتداده للمنازل المجاورة.
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تلقى  مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من الحماية المدنية ومأمور مركز شرطة فوه، بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مصنع غزل ونسيج بمدينة فوه، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارٍ التعامل معه ومحاولة السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة.
كما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف في محاولة لتأمين عمليات الإطفاء وكذلك للتعامل مع أي مصابين نتيجة انبعاثات الدخان الناتجة عن الحريق.
فيما تبذل الحماية المدنية بمعاونة الأهالي جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران والحد من الخسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
جانب من الجريق بالمصنع
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