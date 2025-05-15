في بث مباشر على تيك توك.. مقتل مؤثرة بالرصاص داخل صالون تجميل (صورة)

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وأثار المشهد الصادم حالة من الذهول في أنحاء أميركا اللاتينية، في وقت تتصارع فيه عصابات المخدرات المتناحرة بعنف دموي من أجل السيطرة على الأراضي في معظم أنحاء . أكدت السلطات في ولاية المكسيكية، مقتل شخصية مؤثرة على بطلق ناري أثناء بث مباشر على تطبيق "تيك توك" داخل صالون تجميل.وأثار المشهد الصادم حالة من الذهول في أنحاء أميركا اللاتينية، في وقت تتصارع فيه عصابات المخدرات المتناحرة بعنف دموي من أجل السيطرة على الأراضي في معظم أنحاء .

وكانت فاليريا ماركيز، 23 عاما، تتحدث على ما يبدو إلى عامل توصيل خارج نطاق الكاميرا خلال البث المباشر، عندما أُطلقت عليها رصاصة في وأخرى في الرأس، فسقطت على الفور وفارقت الحياة داخل صالون تجميل في بلدية زابوبان، على أطراف مدينة جوادالاخارا.



وبعد ساعات فقط من الحادث، قُتل النائب السابق في حزب " المؤسساتية" المكسيكي، لويس كوردوفا دياز، في مقهى في المنطقة عينها.