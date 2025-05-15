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منوعات
في بث مباشر على تيك توك.. مقتل مؤثرة بالرصاص داخل صالون تجميل (صورة)
Lebanon 24
15-05-2025
|
01:00
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أكدت السلطات في ولاية
خاليسكو
المكسيكية، مقتل شخصية مؤثرة على
مواقع التواصل الاجتماعي
بطلق ناري أثناء بث مباشر على تطبيق "تيك توك" داخل صالون تجميل.
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وأثار المشهد الصادم حالة من الذهول في أنحاء أميركا اللاتينية، في وقت تتصارع فيه عصابات المخدرات المتناحرة بعنف دموي من أجل السيطرة على الأراضي في معظم أنحاء
المكسيك
.
وكانت فاليريا ماركيز، 23 عاما، تتحدث على ما يبدو إلى عامل توصيل خارج نطاق الكاميرا خلال البث المباشر، عندما أُطلقت عليها رصاصة في
الصدر
وأخرى في الرأس، فسقطت على الفور وفارقت الحياة داخل صالون تجميل في بلدية زابوبان، على أطراف مدينة جوادالاخارا.
وبعد ساعات فقط من الحادث، قُتل النائب السابق في حزب "
الثورة
المؤسساتية" المكسيكي، لويس
أرماندو
كوردوفا دياز، في مقهى في المنطقة عينها.
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