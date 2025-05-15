جريمة انتقامية مروعة... شوّها ابنتي عمهما بمياه النار!

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أجّلت النظر في المقدم من شقيقين مزارعين على حكم سجنهما المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الاعتداء على ابنتي عمهما، حتى الأول من حزيران المقبل.وفي تفاصيل الحادثة، سكب الشقيقان مادة حارقة "مياه نار" على ابنتي عمهما نتيجة خلافات عائلية نشبت بين الأسرتين بقرية الحاجر التابعة لمنشأة القناطر.وتعود الواقعة إلى عدة أشهر عندما خطط المتهمان للهجوم على الفتاتين بدافع الحقد والانتقام، حيث استقلا دراجة نارية وتوجها إلى مكان تواجدهما، وقام أحدهما بسكب المادة الكيميائية عليهما؛ ما أدى إلى إصابتهما بحروق بالغة.ووفقا لتقرير ، فإن المجني عليها الأولى، هي طالبة بكلية التمريض بجامعة ، تعرضت لحروق كيميائية أفقدتها البصر بالكامل وتسببت في تشوهات شديدة في الوجه والجسد، بنسبة عجز كلية بلغت 100%. كما تعرضت شقيقتها وهي فنية تمريض، لإصابات وتشوهات جسدية وإعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.وكانت قد أحالت المتهمين إلى محمة الجنايات، بعد أن أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بمشاركة شقيقه، نتيجة لخلافات أسرية قديمة.وتمكنت قوات المباحث من القبض عليهما، ليصدر بحقهما حكم أولي بالسجن المشدد 10 سنوات.