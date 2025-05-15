22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة انتقامية مروعة... شوّها ابنتي عمهما بمياه النار!
Lebanon 24
15-05-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجّلت
محكمة الجيزة
النظر في
الاستئناف
المقدم من شقيقين مزارعين على حكم سجنهما المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الاعتداء على ابنتي عمهما، حتى الأول من حزيران المقبل.
Advertisement
وفي تفاصيل الحادثة، سكب الشقيقان مادة حارقة "مياه نار" على ابنتي عمهما نتيجة خلافات عائلية نشبت بين الأسرتين بقرية الحاجر التابعة لمنشأة القناطر.
وتعود الواقعة إلى عدة أشهر عندما خطط المتهمان للهجوم على الفتاتين بدافع الحقد والانتقام، حيث استقلا دراجة نارية وتوجها إلى مكان تواجدهما، وقام أحدهما بسكب المادة الكيميائية عليهما؛ ما أدى إلى إصابتهما بحروق بالغة.
ووفقا لتقرير
الطب الشرعي
، فإن المجني عليها الأولى، هي طالبة بكلية التمريض بجامعة
القاهرة
، تعرضت لحروق كيميائية أفقدتها البصر بالكامل وتسببت في تشوهات شديدة في الوجه والجسد، بنسبة عجز كلية بلغت 100%. كما تعرضت شقيقتها وهي فنية تمريض، لإصابات وتشوهات جسدية وإعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.
وكانت
النيابة العامة
قد أحالت المتهمين إلى محمة الجنايات، بعد أن أقر أحد المتهمين خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بمشاركة شقيقه، نتيجة لخلافات أسرية قديمة.
وتمكنت قوات المباحث من القبض عليهما، ليصدر بحقهما حكم أولي بالسجن المشدد 10 سنوات.
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة.. رجل يشعل النار في زوجته
Lebanon 24
جريمة مروعة.. رجل يشعل النار في زوجته
15/05/2025 16:51:06
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في ألمانيا.. قتلت زوجها والسبب مفاجئ
Lebanon 24
جريمة مروعة في ألمانيا.. قتلت زوجها والسبب مفاجئ
15/05/2025 16:51:06
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. قتل زوجته لهذا السبب
Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. قتل زوجته لهذا السبب
15/05/2025 16:51:06
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب بعدة طعنات
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب بعدة طعنات
15/05/2025 16:51:06
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
حادثة مروّعة في هذه الدولة.. محاولة اختطاف تطال ابنة ملياردير! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروّعة في هذه الدولة.. محاولة اختطاف تطال ابنة ملياردير! (فيديو)
06:42 | 2025-05-15
15/05/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حديقة عامة حيث يمكن للزوار التنقيب عن ألماس حقيقي وتملكه
Lebanon 24
حديقة عامة حيث يمكن للزوار التنقيب عن ألماس حقيقي وتملكه
04:30 | 2025-05-15
15/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح مهمة.. هذا ما يجب أن تفعلوه في حال وقوع زلزال
Lebanon 24
نصائح مهمة.. هذا ما يجب أن تفعلوه في حال وقوع زلزال
02:47 | 2025-05-15
15/05/2025 02:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في بث مباشر على تيك توك.. مقتل مؤثرة بالرصاص داخل صالون تجميل (صورة)
Lebanon 24
في بث مباشر على تيك توك.. مقتل مؤثرة بالرصاص داخل صالون تجميل (صورة)
01:00 | 2025-05-15
15/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"
Lebanon 24
لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"
00:10 | 2025-05-15
15/05/2025 12:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّة تُرزق بطفلتها الأولى هذا إسمها
10:18 | 2025-05-14
14/05/2025 10:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)
Lebanon 24
عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)
14:25 | 2025-05-14
14/05/2025 02:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
13:25 | 2025-05-14
14/05/2025 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:42 | 2025-05-15
حادثة مروّعة في هذه الدولة.. محاولة اختطاف تطال ابنة ملياردير! (فيديو)
04:30 | 2025-05-15
حديقة عامة حيث يمكن للزوار التنقيب عن ألماس حقيقي وتملكه
02:47 | 2025-05-15
نصائح مهمة.. هذا ما يجب أن تفعلوه في حال وقوع زلزال
01:00 | 2025-05-15
في بث مباشر على تيك توك.. مقتل مؤثرة بالرصاص داخل صالون تجميل (صورة)
00:10 | 2025-05-15
لقطة تحير العالم.. ملياردير ثروته 5 مليار دولار وهاتفه "قديم"
22:46 | 2025-05-14
برجك اليوم
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 16:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24