بيع "جوهرة البحر الأبيض المتوسط" النادرة بأكثر من 21 مليون دولار!

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أعلنت دار Sotheby's للمزادات عن بيع ماسة زرقاء نادرة بمبلغ 21.5 مليون دولار.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النادرة التي أطلق عليها اسم "جوهرة "، بيعت في مزاد في جينيف في 13 الجاري، وهي عبارة عن ماسة بوزن 10.3 قيراط، كانت تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.وبدأ المزاد على الماسة بتسعة ملايين (10.8 مليون دولار)، وبعدها تضاعف سعر الماسة تقريبا، واشتراها مقتنيات لم يتم اسمه، مقابل 17.9 مليون فرنك سويسري (21.5 مليون دولار).وأشارت دار Sotheby's للمزادات إلى أن الماسة تم استخراجها عام 2024 من مناجم كولينان في جنوب إفريقيا، وتعد من أندر الماسات في العالم، وأحدث في عالم الأحجار الكريمة، وقبل عرضها للبيع في جينيف عرضت في معرض Sotheby's في إلى جانب سبعة ماسات وأحجار كريمة أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.ويشير موقع Sotheby's إلى أن 0.3% من الألماس فقط لديه اللون الأزرق النادر، ونسبة أقل من هذه الأحجار تمتلك لون Fancy Vivid Blue المميز مثل الماسة التي تم بيعها مؤخرا.