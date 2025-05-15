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لممارسة الشعوذة في بلد عربي.. تنكر بزي امرأة

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:02
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أصدرت الشرطة الجزائرية تحذيرًا رسميًا للمواطنين بشأن رجل ينتحل صفة امرأة تُدعى "سامية"، يُشتبه بتورطه في قضايا متعلقة بالشعوذة وأعمال الدجل، يقوم من خلالها بالنصب على ضحاياه مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستخدمًا حيلًا توهم بامتلاكه قدرات خارقة.
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وجاء في بيان صادر عن شرطة الجزائر العاصمة، نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الشخص المشتبه به يظهر بملامح نسائية ويُعرف بلقب "سامية"، ويُلاحق على خلفية ممارسة السحر والعرافة مقابل أموال، عن طريق إيهام الضحايا بقدرات غير حقيقية. وأرفق البيان بصورة للمطلوب، تُظهر تنكره في هيئة امرأة.

ودعت الشرطة الجزائرية كل من تعامل مع الشخص المذكور، سواء بمقابلته أو بالتواصل معه أو من يملك معلومات عنه، إلى التوجه إلى مقر الجهة المختصة للإدلاء بشهادته أو تسجيل شكوى. وأوضحت أن التحريات جارية حاليًا من قِبل فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات، التابعة لفرقة مكافحة الجريمة الكبرى، بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية وسط الجزائر العاصمة.

وأكدت الشرطة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على إذن صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد".

وبحسب ما أوردته صحف محلية، فإن الشخص المنتحل هوية "سامية" لا يزال هاربًا، وتجري عمليات بحث دقيقة من قِبل الأجهزة الأمنية الجزائرية لتحديد مكان اختفائه والقبض عليه. (العين)
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