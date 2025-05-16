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هجوم دموي جديد لسمكة قرش جنوب أستراليا

Lebanon 24
16-05-2025 | 04:09
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أصيب رجل بجروح خطيرة، صباح الخميس، إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة شاطئ ميناء نورلونجا، جنوب مدينة أديلايد الأسترالية، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.
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ووقع الحادث حوالي الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث جرى انتشال الضحية من المياه من قِبل المسعفين، قبل أن يُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم تُكشف بعد هوية المصاب.

وسارعت السلطات إلى إجلاء السباحين من المنطقة، التي تُعد وجهة شهيرة للسباحة والغوص والغطس.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الهجمات القاتلة لأسماك القرش في جنوب أستراليا، إذ شهدت المنطقة أربع وفيات خلال العامين الماضيين. من أبرز الضحايا، لانس أبلبي (28 عاماً)، الذي فُقد إثر هجوم لسمكة قرش بيضاء كبيرة أثناء ركوب الأمواج في خليج ستريكي، ولم يُعثر على جثته رغم عمليات البحث الموسعة.

كما توفي خاي كاولي (15 عاماً) في ديسمبر 2023، وتود جيندل (55 عاماً) في أكتوبر، في هجومين منفصلين قرب شواطئ جنوبية. ويُعتقد أن المعلم سيمون باكانيلو (46 عاماً) قضى في حادث مماثل خلال ممارسته ركوب الأمواج في ووكرز روك.

وإلى جانب الهجمات القاتلة، سُجلت هجمات أخرى غير مميتة، منها إصابة بريدجيت أوشانيسي في الرأس، وبام كوك في ساقيها، العام الماضي. (people)
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