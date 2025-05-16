24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
هجوم دموي جديد لسمكة قرش جنوب أستراليا
Lebanon 24
16-05-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب رجل بجروح خطيرة، صباح الخميس، إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة شاطئ ميناء نورلونجا،
جنوب مدينة
أديلايد
الأسترالية
، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.
Advertisement
ووقع الحادث حوالي الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث جرى انتشال الضحية من المياه من قِبل المسعفين، قبل أن يُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم تُكشف بعد هوية المصاب.
وسارعت السلطات إلى إجلاء السباحين من المنطقة، التي تُعد وجهة شهيرة للسباحة والغوص والغطس.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الهجمات القاتلة لأسماك القرش في
جنوب أستراليا
، إذ شهدت المنطقة أربع وفيات خلال العامين الماضيين. من أبرز الضحايا، لانس أبلبي (28 عاماً)، الذي فُقد إثر هجوم لسمكة قرش بيضاء كبيرة أثناء ركوب الأمواج في خليج ستريكي، ولم يُعثر على جثته رغم عمليات البحث الموسعة.
كما توفي خاي كاولي (15 عاماً) في ديسمبر 2023، وتود جيندل (55 عاماً) في أكتوبر، في هجومين منفصلين قرب شواطئ جنوبية. ويُعتقد أن المعلم سيمون باكانيلو (46 عاماً) قضى في حادث مماثل خلال ممارسته ركوب الأمواج في ووكرز روك.
وإلى جانب الهجمات القاتلة، سُجلت هجمات أخرى غير مميتة، منها إصابة
بريدجيت
أوشانيسي في الرأس، وبام كوك في ساقيها، العام الماضي. (people)
مواضيع ذات صلة
عُثر على معداته فقط... سمكة قرش تهاجم غواصًا إسرائيليًا في أحد شواطئ حيفا (فيديو)
Lebanon 24
عُثر على معداته فقط... سمكة قرش تهاجم غواصًا إسرائيليًا في أحد شواطئ حيفا (فيديو)
16/05/2025 12:45:43
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بيع "أسماك قرش" في لبنان.. ما القصة؟
Lebanon 24
بيع "أسماك قرش" في لبنان.. ما القصة؟
16/05/2025 12:45:43
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم صاروخي روسي جديد يستهدف مدينة سومي
Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم صاروخي روسي جديد يستهدف مدينة سومي
16/05/2025 12:45:43
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: حريق بمحطة وقود في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا جراء هجوم بمسيرة روسية
Lebanon 24
رويترز: حريق بمحطة وقود في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا جراء هجوم بمسيرة روسية
16/05/2025 12:45:43
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... ترامب تلقى هديّة غير متوقّعة في الإمارات ما هي؟
Lebanon 24
بالفيديو... ترامب تلقى هديّة غير متوقّعة في الإمارات ما هي؟
05:29 | 2025-05-16
16/05/2025 05:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حديقة قد تجعلك غنيا
Lebanon 24
حديقة قد تجعلك غنيا
03:17 | 2025-05-16
16/05/2025 03:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أسد يطير مع رجل
Lebanon 24
بالفيديو.. أسد يطير مع رجل
00:22 | 2025-05-16
16/05/2025 12:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. هذا ما عثرت عليه امرأة داخل "الآيس كريم" (فيديو)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. هذا ما عثرت عليه امرأة داخل "الآيس كريم" (فيديو)
23:00 | 2025-05-15
15/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:40 | 2025-05-15
15/05/2025 10:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)
Lebanon 24
بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)
09:26 | 2025-05-15
15/05/2025 09:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
13:40 | 2025-05-15
15/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيحدث إذا قرّرت الدولة تصفية "جمعية القرض الحسن"؟
Lebanon 24
ماذا سيحدث إذا قرّرت الدولة تصفية "جمعية القرض الحسن"؟
11:30 | 2025-05-15
15/05/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:29 | 2025-05-16
بالفيديو... ترامب تلقى هديّة غير متوقّعة في الإمارات ما هي؟
03:17 | 2025-05-16
حديقة قد تجعلك غنيا
00:22 | 2025-05-16
بالفيديو.. أسد يطير مع رجل
23:00 | 2025-05-15
نُقلت إلى المستشفى.. هذا ما عثرت عليه امرأة داخل "الآيس كريم" (فيديو)
22:40 | 2025-05-15
برجك اليوم
16:37 | 2025-05-15
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 12:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24