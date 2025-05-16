Advertisement

منوعات

امرأة مسنة تعيش مع جثة ابنها المحنطة وسط أكوام من القمامة والدجاج!

Lebanon 24
16-05-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1361444-638830235262402169.jpg
Doc-P-1361444-638830235262402169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فتحت السلطات في مدينة نيو أورلينز تحقيقًا صادمًا بعد العثور على رفات محنطة لرجل داخل منزل والدته المسنة، حيث تبيّن أن الجثة بقيت داخل المنزل لأكثر من تسعة أشهر، وسط ظروف معيشية توصف بأنها "كارثية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
Advertisement

وبحسب موقع "Nola.com"، فإن السيدة تدعى باربرا هاينسورث، وهي امرأة مسنة تعاني من إعاقة ذهنية. وقد تم اكتشاف الجثة يوم الخميس 15 أيار داخل منزلها الكائن في حي ليكفيو، بعد تلقي إدارة الصحة العامة بلاغًا بخصوص تردي حالة العقار.

ووفقًا للدعوى القضائية المقدمة ضد هاينسورث، فإن رفات ابنها، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كانت محنطة وتزن قرابة 600 رطل (حوالي 270 كيلوغرامًا). وقد أفادت السيدة للشرطة بأن ابنها "توفي قبل نحو تسعة أشهر"، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.

وعند دخول فرق التفتيش إلى المنزل، واجهت مشهدًا مرعبًا؛ أكوام من النفايات المكدسة، وانتشار الجرذان، وتجول الدجاج والديكة بحرية داخل المنزل، إضافة إلى روائح كريهة وانبعاثات ضارة، ما شكّل خطرًا بيئيًا وصحيًا فادحًا.

وبينت السجلات العامة أن الجيران كانوا قد تقدموا سابقًا بعدة شكاوى متكررة حول تدهور وضع العقار، وتراكم القمامة، وانتشار الحشرات، دون أن تتحرك السلطات بفعالية حتى تاريخ البلاغ الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن باربرا هاينسورث كانت تعمل سابقًا، لكن رخصة مزاولتها للمهنة سُحبت منها قبل نحو عشر سنوات، وفق ما أفادت به جامعة ولاية غرب أورلينز. وكانت سلطات إنفاذ القانون قد تلقت بلاغًا يوم 7 أيار حول الحالة المتدهورة للمنزل، وأوفدت محققًا إلى المكان، حيث تبين وجود الجثة والظروف المروعة.

ورغم إدانة المنزل واعتباره خطرًا على الصحة العامة، لا توجد حتى الآن خطط لهدمه. وفي 6 أيار، تم تغريم هاينسورث بمبلغ 6125 دولارًا، ووصفت السلطات العقار بأنه "مصدر عام للإزعاج".

وقد أُرسلت وحدة متخصصة في تقييم الأزمات النفسية لمعاينة حالتها العقلية، فيما لم تُوجَّه أي تهم جنائية إليها حتى اللحظة، ولا يزال التحقيق مفتوحًا لكشف ملابسات القضية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
امرأة ترمي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة!
lebanon 24
17/05/2025 11:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهام رجل بالقتل بعدما صدم طفله امرأة مسنّة بدراجته!
lebanon 24
17/05/2025 11:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سجينات ينتقمن من امرأة عذبت ابنها حتى بتر ساقيه!
lebanon 24
17/05/2025 11:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: تحقيق مع مدير FBI السابق جيمس كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب
lebanon 24
17/05/2025 11:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:09 | 2025-05-17
00:23 | 2025-05-17
23:22 | 2025-05-16
23:00 | 2025-05-16
16:00 | 2025-05-16
14:00 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24