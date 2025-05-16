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الحملخلافات هامشية مع بعض الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب مستقبليةالثورتراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسياً في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمورالجوزاءتحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمورالسرطاناذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيلما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدةتشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمورالميزانتبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهمتكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتفقد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل، وتقع في حيرة من أمركتطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركةالجديالظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً والدرب سهلة لتحقيق الإنجازاتالدلويسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسةيحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ