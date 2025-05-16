الحمل
خلافات هامشية مع بعض الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب مستقبلية
الثور
تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت
تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسياً في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور
الجوزاء
تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور
السرطان
اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيل
الأسد
ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة
العذراء
تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور
الميزان
تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم
العقرب
تكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتفقد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل، وتقع في حيرة من أمرك
القوس
تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة
الجدي
الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات
الدلو
يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة
الحوت
يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ