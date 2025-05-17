32
o
بيروت
33
o
طرابلس
33
o
صور
34
o
جبيل
34
o
صيدا
33
o
جونية
36
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
7
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
في بحيرة بالبرازيل.. نفوق أسماك وحيوانات تصبح زرقاء اللون
Lebanon 24
17-05-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأثر العديد من الحيوانات بحادث كيميائي ناجم عن وصول صبغة زرقاء إلى بحيرة بولاية
ساو باولو
البرازيلية، مما أدى إلى تلون ريش البط باللون الأزرق ونفوق الأسماك على الشاطئ.
Advertisement
وأعلن
مكتب النائب العام
يوم الجمعة أنه بدأ تحقيقا بعد الحادث الذي وقع في حديقة التوليباس النباتية في مدينة جندياي لتحديد المسؤولين عن التلوث.
ويبدو أن السبب هو حادث سير، حيث تم الإبلاغ عن انقلاب شاحنة محملة بحوالي ألفي لتر من الصبغة يوم الثلاثاء الماضي، مما تسبب في دخول المادة إلى بحيرة الحديقة.
وتستخدم الصبغة المائية عادة في مزارع الجمبري لعلاج الفطريات والطفيليات وتعتبر غير سامة، حسبما ذكرت بوابة "يو أو إل" الإخبارية، نقلا عن السلطة البيئية لولاية ساو باولو.
ومع ذلك، أثار الحدث حالة من القلق، واضطر فريق البيئة إلى إنقاذ العديد من الحيوانات، ومن بينهم الأوز والبط الأزرق من مياه البحيرة.
مواضيع ذات صلة
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
Lebanon 24
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
17/05/2025 14:08:26
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال من ياسين الى الحكومة عن تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون: علينا التحرك سريعا لمعالجته
Lebanon 24
سؤال من ياسين الى الحكومة عن تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون: علينا التحرك سريعا لمعالجته
17/05/2025 14:08:26
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيع ماسة زرقاء نادرة بأكثر من 21 مليون دولار
Lebanon 24
بيع ماسة زرقاء نادرة بأكثر من 21 مليون دولار
17/05/2025 14:08:26
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يخلق الدماغ اللون الأرجواني؟
Lebanon 24
كيف يخلق الدماغ اللون الأرجواني؟
17/05/2025 14:08:26
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصرّف غريب... رئيس وزراء ركع أمام ميلوني وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
تصرّف غريب... رئيس وزراء ركع أمام ميلوني وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
06:31 | 2025-05-17
17/05/2025 06:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود
Lebanon 24
هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود
00:23 | 2025-05-17
17/05/2025 12:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إختفاء تمثال ميلانيا ترامب في أميركا.. والشرطة تتعقب السارقين
Lebanon 24
إختفاء تمثال ميلانيا ترامب في أميركا.. والشرطة تتعقب السارقين
23:22 | 2025-05-16
16/05/2025 11:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-05-16
16/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة مسنة تعيش مع جثة ابنها المحنطة وسط أكوام من القمامة والدجاج!
Lebanon 24
امرأة مسنة تعيش مع جثة ابنها المحنطة وسط أكوام من القمامة والدجاج!
23:00 | 2025-05-16
16/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا
Lebanon 24
عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا
08:38 | 2025-05-16
16/05/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
09:08 | 2025-05-16
16/05/2025 09:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
14:00 | 2025-05-16
16/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:31 | 2025-05-17
تصرّف غريب... رئيس وزراء ركع أمام ميلوني وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
00:23 | 2025-05-17
هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود
23:22 | 2025-05-16
إختفاء تمثال ميلانيا ترامب في أميركا.. والشرطة تتعقب السارقين
23:00 | 2025-05-16
برجك اليوم
23:00 | 2025-05-16
امرأة مسنة تعيش مع جثة ابنها المحنطة وسط أكوام من القمامة والدجاج!
16:00 | 2025-05-16
بعد معاناة نفسية لسنوات... شاب يُنهي حياته بطريقة مأساوية (صورة)
فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
Lebanon 24
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
03:56 | 2025-05-17
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
17/05/2025 14:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24