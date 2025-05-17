حادث مفاجئ في مهرجان كان: إصابة ضيف بطريقة غير متوقعة! (صور)

في حادثة طارئة وغير مألوفة على هامش فعاليات ، نُقل أحد الضيوف إلى المستشفى وهو مضرج بالدماء بعد أن سقطت عليه شجرة نخيل أثناء سيره على طول شارع كروازيت الشهير في المدينة الساحلية ، يوم السبت.

وسارعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث وسط ذهول رواد المهرجان، حيث شوهد الرجل المصاب ممددًا على الرصيف وهو ينزف، وتم نقله فورًا إلى أحد مستشفيات المدينة، في حين لم تُعلن حتى اللحظة أي تفاصيل رسمية عن وضعه الصحي، كما لم يصدر تعليق من بشأن الحادثة.

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وتأتي هذه الحادثة بعد فقط من واقعة طريفة وغريبة أخرى، حيث تعرّضت الممثلة الأميركية إيما للسعة نحلة أثناء مرورها على السجادة الحمراء. وكانت ستون (36 عامًا) تلتقط الصور برفقة النجوم ، بتلر، وبيدرو باسكال، خلال الأول لفيلم "إدينغتون" للمخرج أري أستر، عندما باغتتها نحلة بلسعة مؤلمة تسببت في ارتباك طفيف في الحدث.

يُذكر أن الـ78 من مهرجان كان السينمائي انطلقت في 13 أيار وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، بمشاركة لافتة من كبار نجوم والعالم العربي والدولي. وقد شهد تكريم الممثل الأميركي الشهير بمنحه " الفخرية"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة في عالم السينما. (روسيا اليوم)