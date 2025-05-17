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فنون ومشاهير

حادث مفاجئ في مهرجان كان: إصابة ضيف بطريقة غير متوقعة! (صور)

Lebanon 24
17-05-2025 | 11:38
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في حادثة طارئة وغير مألوفة على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، نُقل أحد الضيوف إلى المستشفى وهو مضرج بالدماء بعد أن سقطت عليه شجرة نخيل أثناء سيره على طول شارع كروازيت الشهير في المدينة الساحلية الفرنسية، يوم السبت.

وسارعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث وسط ذهول رواد المهرجان، حيث شوهد الرجل المصاب ممددًا على الرصيف وهو ينزف، وتم نقله فورًا إلى أحد مستشفيات المدينة، في حين لم تُعلن حتى اللحظة أي تفاصيل رسمية عن وضعه الصحي، كما لم يصدر تعليق من إدارة المهرجان بشأن الحادثة.

 
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وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من واقعة طريفة وغريبة أخرى، حيث تعرّضت الممثلة الأميركية إيما ستون للسعة نحلة أثناء مرورها على السجادة الحمراء. وكانت ستون (36 عامًا) تلتقط الصور برفقة النجوم خواكين فينيكس، أوستن بتلر، وبيدرو باسكال، خلال العرض الأول لفيلم "إدينغتون" للمخرج أري أستر، عندما باغتتها نحلة بلسعة مؤلمة تسببت في ارتباك طفيف في الحدث.

 

 

 

يُذكر أن الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي انطلقت في 13 أيار وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، بمشاركة لافتة من كبار نجوم هوليوود والعالم العربي والدولي. وقد شهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو بمنحه "السعفة الذهبية الفخرية"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة في عالم السينما. (روسيا اليوم)

 
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