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في عملية أمنية.. 12 قتيلاً و9 موقوفين من عصابة في هذه الدولة

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:17
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أعلنت وزارة الأمن المكسيكية أن قوات الأمن ألقت القبض على تسعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، وقضت على 12 آخرين خلال عملية نفذتها في منطقة ريفية جنوب غرب البلاد.

وأوضح وزير الأمن، عمر حرفوش، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ثلاثة من عناصر البحرية أصيبوا خلال العملية التي قادتها القوات البحرية في بلدة ويتسونتلا، التابعة لولاية ميتشواكان.

وأشار حرفوش، نقلاً عن وكالة "رويترز"، إلى أن الموقوفين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تشمل القتل والابتزاز والاختطاف.

وأفادت وزارة الأمن في بيان أن الجماعات الناشطة في المنطقة مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات عبر البحر، مضيفة أن القوات ضبطت في موقع العملية أسلحة ومعدات تكتيكية.

وأكدت الوزارة أن القوة الأمنية تعرّضت "لهجوم عنيف استدعى الرد باستخدام القوة، وفقاً للوائح المعمول بها".

من جانبها، ذكرت صحيفتا "إل يونيفرسال" و"لا خورنادا" المكسيكيتان أن المجموعة المستهدفة تنتمي إلى عصابة "خاليسكو الجيل الجديد"، إحدى أكبر عصابتين للمخدرات في البلاد، والتي أدرجتها الحكومة الأميركية كمنظمة إرهابية في شباط الماضي.

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