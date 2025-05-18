في عملية أمنية.. 12 قتيلاً و9 موقوفين من عصابة في هذه الدولة

أعلنت المكسيكية أن ألقت القبض على تسعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، وقضت على 12 آخرين خلال عملية نفذتها في منطقة ريفية البلاد.

وأوضح ، ، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ثلاثة من عناصر البحرية أصيبوا خلال العملية التي قادتها في بلدة ويتسونتلا، التابعة لولاية ميتشواكان.

وأشار ، نقلاً عن وكالة " "، إلى أن الموقوفين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تشمل القتل والابتزاز والاختطاف.

وأفادت وزارة الأمن في بيان أن الجماعات الناشطة في المنطقة مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات ، مضيفة أن القوات ضبطت في موقع العملية أسلحة ومعدات تكتيكية.

وأكدت الوزارة أن القوة الأمنية تعرّضت "لهجوم عنيف استدعى الرد باستخدام القوة، وفقاً للوائح المعمول بها".

من جانبها، ذكرت صحيفتا "إل يونيفرسال" و"لا خورنادا" المكسيكيتان أن المجموعة المستهدفة تنتمي إلى عصابة " الجيل الجديد"، إحدى أكبر عصابتين للمخدرات في البلاد، والتي أدرجتها الحكومة الأميركية كمنظمة إرهابية في شباط الماضي.