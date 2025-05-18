مشهد استثنائي... هكذا أنقذ صياد حياة فتاة (فيديو)

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وكان ، من بينساكولا، يستخدم طائرته المسيّرة من طراز "SwellPro Fisherman Max" لمراقبة المياه بحثاً عن أسماك القرش قرب شاطئ بيكنز، عندما لاحظ الفتاة تكافح وتصرخ طلباً للمساعدة.: "كانت تصرخ: هل هناك من يعرف السباحة"، مضيفا أنه لا يجيد السباحة، لكنه كان مصمما على إنقاذها.ولاحظ وجود عدد من سترات النجاة على الشاطئ، فسارع إلى استخدام طائرته المسيّرة لإيصال إحداها إلى الفتاة.وأوضح أنه: "في المحاولة الأولى، أخطأت الهدف بشكل كبير، لكن سيدة ناولتني سترة أخرى، كنت متوترا جدا، لكننا نجحنا في المحاولة الثانية".وأظهرت لقطات مصورة التقطها أحد المتواجدين على الشاطئ، لحظة إسقاط سترة النجاة من الطائرة المسيّرة وسط رياح قوية وسماء ملبدة بالغيوم، قبل أن تتمكن الفتاة من الإمساك بها.وسُمع أحد الحضور يصرخ فرحا: "أمسكت بها".وسرعان ما وصل فريق الإنقاذ إلى الموقع وتمكن من إخراج الفتاة بأمان من الماء وتقديم المساعدة لها، حسبما ذكرت صحيفة " ميل" .