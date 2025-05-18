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منوعات
مشهد استثنائي... هكذا أنقذ صياد حياة فتاة (فيديو)
Lebanon 24
18-05-2025
|
10:04
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في مشهد درامي استثنائي، أنقذ صياد من
ولاية فلوريدا
فتاة صغيرة من الغرق بعدما جرفها
تيار
مائي قوي، حيث استخدم طائرة مسيّرة لإيصال سترة نجاة إليها.
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وكان
أندرو سميث
، من بينساكولا، يستخدم طائرته المسيّرة من طراز "SwellPro Fisherman Max" لمراقبة المياه بحثاً عن أسماك القرش قرب شاطئ
فورت
بيكنز، عندما لاحظ الفتاة تكافح
التيار
وتصرخ طلباً للمساعدة.
وقال سميث
: "كانت تصرخ: هل هناك من يعرف السباحة"، مضيفا أنه لا يجيد السباحة، لكنه كان مصمما على إنقاذها.
ولاحظ
سميث
وجود عدد من سترات النجاة على الشاطئ، فسارع إلى استخدام طائرته المسيّرة لإيصال إحداها إلى الفتاة.
وأوضح أنه: "في المحاولة الأولى، أخطأت الهدف بشكل كبير، لكن سيدة ناولتني سترة أخرى، كنت متوترا جدا، لكننا نجحنا في المحاولة الثانية".
وأظهرت لقطات مصورة التقطها أحد المتواجدين على الشاطئ، لحظة إسقاط سترة النجاة من الطائرة المسيّرة وسط رياح قوية وسماء ملبدة بالغيوم، قبل أن تتمكن الفتاة من الإمساك بها.
وسُمع أحد الحضور يصرخ فرحا: "أمسكت بها".
وسرعان ما وصل فريق الإنقاذ إلى الموقع وتمكن من إخراج الفتاة بأمان من الماء وتقديم المساعدة لها، حسبما ذكرت صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
.
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