Advertisement

منوعات

مشهد استثنائي... هكذا أنقذ صياد حياة فتاة (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:04
A-
A+

Doc-P-1362355-638831885899853315.png
Doc-P-1362355-638831885899853315.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد درامي استثنائي، أنقذ صياد من ولاية فلوريدا فتاة صغيرة من الغرق بعدما جرفها تيار مائي قوي، حيث استخدم طائرة مسيّرة لإيصال سترة نجاة إليها.
Advertisement

وكان أندرو سميث، من بينساكولا، يستخدم طائرته المسيّرة من طراز "SwellPro Fisherman Max" لمراقبة المياه بحثاً عن أسماك القرش قرب شاطئ فورت بيكنز، عندما لاحظ الفتاة تكافح التيار وتصرخ طلباً للمساعدة.
 
وقال سميث: "كانت تصرخ: هل هناك من يعرف السباحة"، مضيفا أنه لا يجيد السباحة، لكنه كان مصمما على إنقاذها.

ولاحظ سميث وجود عدد من سترات النجاة على الشاطئ، فسارع إلى استخدام طائرته المسيّرة لإيصال إحداها إلى الفتاة.

وأوضح أنه: "في المحاولة الأولى، أخطأت الهدف بشكل كبير، لكن سيدة ناولتني سترة أخرى، كنت متوترا جدا، لكننا نجحنا في المحاولة الثانية".

وأظهرت لقطات مصورة التقطها أحد المتواجدين على الشاطئ، لحظة إسقاط سترة النجاة من الطائرة المسيّرة وسط رياح قوية وسماء ملبدة بالغيوم، قبل أن تتمكن الفتاة من الإمساك بها.

وسُمع أحد الحضور يصرخ فرحا: "أمسكت بها".

وسرعان ما وصل فريق الإنقاذ إلى الموقع وتمكن من إخراج الفتاة بأمان من الماء وتقديم المساعدة لها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


مواضيع ذات صلة
كاد أن يفقد حياته.. مشجع يُنقذ حياة خصمه بعد اشتباكات بين الجماهير (فيديو)
lebanon 24
18/05/2025 20:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات لا تُنسى.. هكذا ودّعت فتاة قريبتها قبل فصل أجهزة الإنعاش عنها (فيديو)
lebanon 24
18/05/2025 20:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لمحاولة إنتحار في صيدا.. الضحية فتاة!
lebanon 24
18/05/2025 20:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نعيم حلاوي يبحث عن شريكة حياة غنية: بدي تعيشنا عيشة حلوة (فيديو)
lebanon 24
18/05/2025 20:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:17 | 2025-05-18
06:28 | 2025-05-18
04:00 | 2025-05-18
03:00 | 2025-05-18
02:36 | 2025-05-18
02:05 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24