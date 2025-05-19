"احمدي الله أنني رضيت بكِ"... زوج يطلب نفقة من زوجته بسبب فرق الجمال بينهما!

Advertisement

رفعت موظفة بنك دعوى خلع ضد زوجها، العارض الإعلاني، بعد زواج دام ثلاث سنوات، مؤكدةً في دعواها أنّها تعرضت لأسوأ أنواع التنمر والإهانات النفسية، بسبب مظهرها الخارجي مقارنةً بزوجها الذي يعمل "مودل" لصالح إحدى شركات الدعايات.تفاصيل القصة التي كشفتها المحامية لـ"24" تشير إلى أنّ الزوجة تعرفت على زوجها خلال وجوده بالبنك لإنهاء بعض المعاملات.وبينما كانت تمارس عملها بشكل طبيعي، بدأ الزوج يبدي اهتماماً واضحاً بها، وسعى للتقرب منها بإصرار حتى نال موافقتها على الزواج، دون أن تظهر عليه في البداية أي نوايا مادية أو انتقادات ظاهرية.ولم تمضِ أشهر قليلة على الزواج حتى بدأ الزوج في مقارنة زوجته بشكل دائم بالنساء الأخريات، خاصة النجمات والعارضات، مؤكداً لها بشكل مستمر أنّ "شكله أحسن منها"، بحسب المحامية.نظرت محكمة أسرة " " في مصر، دعوى خلع أقامتها سيدة ضد زوجها، صاحب مصنع متخصص في إنتاج أدوات المائدة الورقية، بسبب ما وصفته بالبخل الشديد والتعدي عليها بالضرب، بعد 6 الزواج.وبدأ الزوج يتنمر عليها بشكل يومي، مستخدماً جملاً جارحة من قبيل: "أنفقي علي.. واحمدي الله أنني رضيت بكِ".وبحسب ما أكدته المحامية، فإن الزوج أظهر لاحقاً طمعاً واضحاً في راتب زوجته، وبدأ يطلب منها تغطية مصروفات المعيشة بالكامل، رغم أنه يعمل بشكل منتظم لدى شركة الدعايا ويتقاضى أجراً من عمله كعارض إعلانات.وأكدت الزوجة في الدعوى أنّه كان ينفق جزءاً كبيراً من دخله على السهرات والعلاقات النسائية، دون أن يشارك بأي مسؤولية أسرية.