Advertisement

منوعات

"احمدي الله أنني رضيت بكِ"... زوج يطلب نفقة من زوجته بسبب فرق الجمال بينهما!

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1362797-638832680767079765.jpg
Doc-P-1362797-638832680767079765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

رفعت موظفة بنك دعوى خلع ضد زوجها، العارض الإعلاني، بعد زواج دام ثلاث سنوات، مؤكدةً في دعواها أنّها تعرضت لأسوأ أنواع التنمر والإهانات النفسية، بسبب مظهرها الخارجي مقارنةً بزوجها الذي يعمل "مودل" لصالح إحدى شركات الدعايات.
Advertisement

تفاصيل القصة التي كشفتها المحامية نهى الجندي لـ"24" تشير إلى أنّ الزوجة تعرفت على زوجها خلال وجوده بالبنك لإنهاء بعض المعاملات. 

وبينما كانت تمارس عملها بشكل طبيعي، بدأ الزوج يبدي اهتماماً واضحاً بها، وسعى للتقرب منها بإصرار حتى نال موافقتها على الزواج، دون أن تظهر عليه في البداية أي نوايا مادية أو انتقادات ظاهرية.

ولم تمضِ أشهر قليلة على الزواج حتى بدأ الزوج في مقارنة زوجته بشكل دائم بالنساء الأخريات، خاصة النجمات والعارضات، مؤكداً لها بشكل مستمر أنّ "شكله أحسن منها"، بحسب المحامية.

نظرت محكمة أسرة "مدينة نصر" في مصر، دعوى خلع أقامتها سيدة ضد زوجها، صاحب مصنع متخصص في إنتاج أدوات المائدة الورقية، بسبب ما وصفته بالبخل الشديد والتعدي عليها بالضرب، بعد 6 سنوات من الزواج.

وبدأ الزوج يتنمر عليها بشكل يومي، مستخدماً جملاً جارحة من قبيل: "أنفقي علي.. واحمدي الله أنني رضيت بكِ".

وبحسب ما أكدته المحامية، فإن الزوج أظهر لاحقاً طمعاً واضحاً في راتب زوجته، وبدأ يطلب منها تغطية مصروفات المعيشة بالكامل، رغم أنه يعمل بشكل منتظم لدى شركة الدعايا ويتقاضى أجراً من عمله كعارض إعلانات.

وأكدت الزوجة في الدعوى أنّه كان ينفق جزءاً كبيراً من دخله على السهرات والعلاقات النسائية، دون أن يشارك بأي مسؤولية أسرية.
مواضيع ذات صلة
"يوتيوبر" شهير يعلن انفصاله عن زوجته ملكة الجمال للمرة الثانية
lebanon 24
19/05/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب هدية "مُهينة".. عارضة أزياء تطلب الطلاق وتقاضي زوجها!
lebanon 24
19/05/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان من بينها؟ إليكم أعلى 5 بلدان عربية بمعدل جمال النساء!
lebanon 24
19/05/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة ألقاب "بك" و"باشا" يثير جدلا في بلد عربي
lebanon 24
19/05/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2025-05-19
07:47 | 2025-05-19
07:25 | 2025-05-19
06:00 | 2025-05-19
05:43 | 2025-05-19
04:14 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24