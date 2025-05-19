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ضجة في سوريا بسبب مطعم.. ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:00
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خلال اليومين الماضيين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه "افتتاح أول فرع لمطعم عالمي في سوريا" عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. غير أن الحقيقة مختلفة.
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فالمطعم، الذي يحمل اسم "متشدونالدز"، وهو تحوير ساخر لاسم سلسلة "ماكدونالدز" الشهيرة، افتُتح في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا قبل أكثر من 7 أشهر، وليس بعد رفع العقوبات كما أشيع.
 


واختار صاحب المطعم هذا الاسم المثير للجدل دون الرجوع إلى الشركة الأم، واستخدم حرفًا كرديًا في الكتابة لتفادي الملاحقة القانونية، لكن مظهر الاسم وعلامته البصرية جعلا الناس يربطونه مباشرة بـ"ماكدونالدز".

ورغم الاسم، فإن "متشدونالدز" لا يقدم الوجبات المعروفة للسلسلة العالمية، بل يكتفي بوجبات محلية كسندويشات الشاورما وغيرها من الأطباق السورية.

وأعاد رفع العقوبات الأميركية الحديث عن المطعم إلى الواجهة، وسط ترجيحات بأن الانفتاح الاقتصادي الجديد قد يفتح الباب أمام عودة علامات تجارية عالمية غابت عن سوريا لأكثر من عقد بسبب الحرب والعقوبات. (العربية)
 
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