ضجة في سوريا بسبب مطعم.. ما القصة؟ (صور)

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خلال اليومين الماضيين، انتشر على مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه "افتتاح أول فرع لمطعم عالمي في " عقب إعلان الرئيس الأميركي رفع الاقتصادية عن البلاد. غير أن الحقيقة مختلفة.فالمطعم، الذي يحمل اسم "متشدونالدز"، وهو تحوير ساخر لاسم سلسلة " " الشهيرة، افتُتح في مدينة شمال شرقي سوريا قبل أكثر من 7 أشهر، وليس بعد رفع العقوبات كما أشيع.