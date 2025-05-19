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منوعات
تدريب يتحول إلى كارثة.. رمح ينهي حياة طفلة خلال حصة ألعاب قوى
Lebanon 24
19-05-2025
|
16:00
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في حادث مأساوي، توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا بعد إصابتها برمح في الرأس خلال تدريبات لألعاب القوى في مدرسة رياضية بجمهورية كاباردينو-بالكاريا الروسية.
ووفقًا للجنة التحقيق الإقليمية، وقعت الحادثة في 3 أيار أثناء حصة تدريبية في مدرسة رياضية بقرية بريبليجنايا، حيث قام فتى من مواليد 2008 برمي رمح دون إشراف المدرب، فأصاب زميلته، المولودة عام 2011، إصابة خطيرة في الرأس.
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تم نقل الفتاة إلى المستشفى، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياتها لعدة أيام، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها. وفتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا، شمل استجواب الشهود والعاملين في المدرسة، تمهيدًا لتقييم المسؤوليات القانونية للمعنيين. (العربية)
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