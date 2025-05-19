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برجك اليوم

Lebanon 24
19-05-2025 | 22:58
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الحمل
يمر مواليد الحمل بمرحلة صعبة نفسيًا ومهنيًا، يشعرون خلالها بعدم الرغبة في العمل أو حتى في خوض النقاشات. من الأفضل منح النفس فترة من الراحة والاسترخاء، وربما التفكير بإجازة قصيرة لتفادي ردات فعل قد تضر بمستقبلهم المهني.
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الثور
التغيرات في العمل تضع مولود الثور أمام قرارات صعبة. هناك شعور بالقلق تجاه الحياة المهنية والعاطفية، مما يتطلب مراجعة للقرارات السابقة والانتباه للطريقة التي يتم بها التعامل مع الآخرين.
الجوزاء
يشهد يوم الجوزاء العديد من التغييرات في العمل قد تكون نتائجها إيجابية لاحقًا. على الصعيد العائلي، قد يمر أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية، ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين العمل والرعاية العائلية.
السرطان
يعيش مولود السرطان حالة من الرضا في محيطه المهني والشخصي. ومع ذلك، قد يحتار في اتخاذ قرار مهم خلال الفترة المقبلة، لكنه يتميز بذوق رفيع وأناقة تلفت الأنظار وتعزز حضوره الاجتماعي والمهني.
الأسد
يواجه الأسد بعض العراقيل في العمل، لكنه يتعامل معها بهدوء يُحسب له. النشاطات العائلية الكثيرة تُعد متنفسًا له، وتمنحه شعورًا بالراحة والسعادة رغم التوتر المهني.
العذراء
الفترة الحالية تحمل الكثير من الإيجابيات. يحاول مولود العذراء دعم أصدقائه، ويؤمن بنجاح فكرة يراهن عليها رغم معارضة الآخرين. علاقته العاطفية جيدة وإن كانت مشاغل الطرفين تمنع اللقاءات الكثيرة.
الميزان
الميزان على موعد مع شراكة مهنية مميزة، وربما زيارة مفاجئة من صديق مقرب. لكن عليه أن يكون أكثر حساسية في التعامل مع شريكه العاطفي، وألّا يغفل عن أي إشارات صحية قد تستدعي الانتباه.
العقرب
تتحسن الأوضاع المالية للعقرب بشكل ملحوظ، مع فرصة للحصول على مبلغ مالي مهم. ينصح باستثمار جزء منه في العمل الخيري، مع أخذ العبر من التجارب السابقة، حيث تبدأ انفراجات ملموسة على أكثر من صعيد.
القوس
يسعى القوس إلى تنظيم مهامه والتخلص من التوتر المحيط به. يتلقى الكثير من الدعوات، ويخطط للمشاركة في فعاليات اجتماعية. كذلك، يخطط لمساعدة صديق بطريقة لبقة تحافظ على مشاعره.
الجدي
تلوح في الأفق بوادر مصالحة طال انتظارها، ويتلقى دعوة من أحد الأصدقاء تتضمن نزهة وفتح نقاش حول أمر يخص شخصًا مشتركًا بينهما. من الضروري ضبط الميزانية وتجنب التبذير المفرط.
الدلو
رغم شعوره بالإرهاق، يتعامل الدلو مع الآخرين بلطف، ويستمر في التقدم المهني رغم الغيرة من بعض الزملاء. الأسرة تتطلب منه اهتمامًا مضاعفًا، وهو الوحيد القادر على تحمّل هذه المسؤوليات حاليًا.
الحوت
يواجه الحوت ضغطًا كبيرًا في العمل بسبب كثرة المهام. يحتاج إلى تعزيز مهارة السرعة مع التركيز والدقة. الانفعالات قد تكون عائقًا، لذا من الأفضل التحكم بالعصبية للحفاظ على ما تم إنجازه.
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