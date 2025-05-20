Advertisement

منوعات

بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف

Lebanon 24
20-05-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1363187-638833377756256292.jpg
Doc-P-1363187-638833377756256292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف ياسر صالح، محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر، مفاجأة جديدة في واقعة سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا 6 أكتوبر والتي تقدر قيمتها المالية بـ300 مليون جنيه.
Advertisement
 
وأوضح المحامي أن رئيسة الجامعة اتهمت أحفادها بالسرقة بسبب خلافات تعود إلى نزاع على الميراث نشبت منذ 3 سنوات بعد وفاة شريف الدجوي، والد الأحفاد أحمد وعمر ومحمد، ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة.

وقال محامي حفيد نوال الدجوي، في مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان إن قضية الميراث تطورت إلى أكثر من 20 دعوى متفرقة بين قضايا مدنية، تجارية، وجنائية، وصولًا إلى قضايا شرعية.

وتابع المحامي: هناك نزاع بشأن وصية مغلقة مسجلة في الشهر العقاري، والتي لم تأخذ بها المحكمة حتى الآن.

وبشأن قيام نوال الدجوي بتقديم بلاغ بسرقة محتويات ثمينة من إحدى الشقق، شملت أكثر من 50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار، و15 كيلو ذهب نفى محامي حفيد نوال الدجوي هذه الرواية، وأكد أن الدكتورة نوال لم تدخل هذه الشقة منذ أكثر من عامين، وأن الحديث عن تخزين هذه المبالغ والمقتنيات في مكان غير مأهول يفتقر إلى المنطق، على حد تعبيره.

وأوضح المحامي أن الاتهام في البلاغ موجه إلى كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر، ووصف ذلك بأنه محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين، كما أعلن المحامي أن هناك مستندات وأدلة سيتم تقديمها إلى النيابة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات، بل وتوجه شكوك نحو الطرف المدعي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية تكشف عن عقبة كبرى أمام حل الدولتين في فلسطين
lebanon 24
20/05/2025 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة غير مسبوقة.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الدولارات من منزلها
lebanon 24
20/05/2025 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية يكشف عن "مؤامرة" ضد رئيس بلدية إسطنبول
lebanon 24
20/05/2025 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل مأساوية تكشف للمرة الاولى.. تقارير طبية تكشف معطيات جديدة عن مقتل "مسعفي غزة"
lebanon 24
20/05/2025 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:05 | 2025-05-20
07:20 | 2025-05-20
06:58 | 2025-05-20
04:00 | 2025-05-20
03:22 | 2025-05-20
01:04 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24