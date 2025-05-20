21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
Lebanon 24
20-05-2025
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
ياسر صالح
، محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر، مفاجأة جديدة في واقعة سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا 6 أكتوبر والتي تقدر قيمتها المالية بـ300 مليون جنيه.
Advertisement
وأوضح المحامي أن رئيسة الجامعة اتهمت أحفادها بالسرقة بسبب خلافات تعود إلى نزاع على الميراث نشبت منذ 3 سنوات بعد وفاة شريف الدجوي، والد الأحفاد أحمد وعمر ومحمد، ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة.
وقال محامي حفيد نوال الدجوي، في مداخلة مع الإعلامي
خيري رمضان
إن قضية الميراث تطورت إلى أكثر من 20 دعوى متفرقة بين قضايا مدنية، تجارية، وجنائية، وصولًا إلى قضايا شرعية.
وتابع المحامي: هناك نزاع بشأن وصية مغلقة مسجلة في الشهر العقاري، والتي لم تأخذ بها المحكمة حتى الآن.
وبشأن قيام نوال الدجوي بتقديم بلاغ بسرقة محتويات ثمينة من إحدى الشقق، شملت أكثر من 50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار، و15 كيلو ذهب نفى محامي حفيد نوال الدجوي هذه الرواية، وأكد أن الدكتورة نوال لم تدخل هذه الشقة منذ أكثر من عامين، وأن الحديث عن تخزين هذه المبالغ والمقتنيات في مكان غير مأهول يفتقر إلى المنطق، على حد تعبيره.
وأوضح المحامي أن الاتهام في البلاغ موجه إلى كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر، ووصف ذلك بأنه محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين، كما أعلن المحامي أن هناك مستندات وأدلة سيتم تقديمها إلى
النيابة
تثبت عدم صحة تلك الادعاءات، بل وتوجه شكوك نحو الطرف المدعي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية تكشف عن عقبة كبرى أمام حل الدولتين في فلسطين
Lebanon 24
الجامعة العربية تكشف عن عقبة كبرى أمام حل الدولتين في فلسطين
20/05/2025 20:28:53
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة غير مسبوقة.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الدولارات من منزلها
Lebanon 24
سرقة غير مسبوقة.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الدولارات من منزلها
20/05/2025 20:28:53
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية يكشف عن "مؤامرة" ضد رئيس بلدية إسطنبول
Lebanon 24
رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية يكشف عن "مؤامرة" ضد رئيس بلدية إسطنبول
20/05/2025 20:28:53
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مأساوية تكشف للمرة الاولى.. تقارير طبية تكشف معطيات جديدة عن مقتل "مسعفي غزة"
Lebanon 24
تفاصيل مأساوية تكشف للمرة الاولى.. تقارير طبية تكشف معطيات جديدة عن مقتل "مسعفي غزة"
20/05/2025 20:28:53
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
Lebanon 24
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
11:05 | 2025-05-20
20/05/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!
Lebanon 24
فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!
07:20 | 2025-05-20
20/05/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في حالة انهيار عصبي.. رجل يستخدم قنبلة لحل مشكلة عائلية!
Lebanon 24
دخل في حالة انهيار عصبي.. رجل يستخدم قنبلة لحل مشكلة عائلية!
06:58 | 2025-05-20
20/05/2025 06:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!
04:00 | 2025-05-20
20/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 37 عاماً من سرقته.. العثور على تمثال شهير بالصدفة
Lebanon 24
بعد 37 عاماً من سرقته.. العثور على تمثال شهير بالصدفة
03:22 | 2025-05-20
20/05/2025 03:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
23:26 | 2025-05-19
19/05/2025 11:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
02:13 | 2025-05-20
20/05/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:05 | 2025-05-20
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
07:20 | 2025-05-20
فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!
06:58 | 2025-05-20
دخل في حالة انهيار عصبي.. رجل يستخدم قنبلة لحل مشكلة عائلية!
04:00 | 2025-05-20
جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!
03:22 | 2025-05-20
بعد 37 عاماً من سرقته.. العثور على تمثال شهير بالصدفة
01:04 | 2025-05-20
ما الذي يحقق لنا السعادة في التواصل الاجتماعي؟.. عدد الأصدقاء أم نوعيتهم؟
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 20:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24