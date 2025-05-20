بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف

كشف ، محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر، مفاجأة جديدة في واقعة سرقة أموال ومجوهرات من داخل فيلا 6 أكتوبر والتي تقدر قيمتها المالية بـ300 مليون جنيه.

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وأوضح المحامي أن رئيسة الجامعة اتهمت أحفادها بالسرقة بسبب خلافات تعود إلى نزاع على الميراث نشبت منذ 3 سنوات بعد وفاة شريف الدجوي، والد الأحفاد أحمد وعمر ومحمد، ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة.



وقال محامي حفيد نوال الدجوي، في مداخلة مع الإعلامي إن قضية الميراث تطورت إلى أكثر من 20 دعوى متفرقة بين قضايا مدنية، تجارية، وجنائية، وصولًا إلى قضايا شرعية.



وتابع المحامي: هناك نزاع بشأن وصية مغلقة مسجلة في الشهر العقاري، والتي لم تأخذ بها المحكمة حتى الآن.



وبشأن قيام نوال الدجوي بتقديم بلاغ بسرقة محتويات ثمينة من إحدى الشقق، شملت أكثر من 50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار، و15 كيلو ذهب نفى محامي حفيد نوال الدجوي هذه الرواية، وأكد أن الدكتورة نوال لم تدخل هذه الشقة منذ أكثر من عامين، وأن الحديث عن تخزين هذه المبالغ والمقتنيات في مكان غير مأهول يفتقر إلى المنطق، على حد تعبيره.



وأوضح المحامي أن الاتهام في البلاغ موجه إلى كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر، ووصف ذلك بأنه محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين، كما أعلن المحامي أن هناك مستندات وأدلة سيتم تقديمها إلى تثبت عدم صحة تلك الادعاءات، بل وتوجه شكوك نحو الطرف المدعي. (روسيا اليوم)