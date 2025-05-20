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دخل في حالة انهيار عصبي.. رجل يستخدم قنبلة لحل مشكلة عائلية!

Lebanon 24
20-05-2025 | 06:58
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دخل رجل عراقي في حالة انهيار عصبي خلال مشكلة عائلية في منزله بمحافظة البصرة، شهدت استخدامه قنبلةً وسلاحاً نارياً، واستدعت تدخلاً أمنياً متقدماً ومشدداً للسيطرة على الوضع.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأب أشهر سلاحه الناري في بداية المشكلة العائلية وأطلق النار على ابنته الشابة ليصيبها في قدمها.

 وحضرت الشرطة التي تلقت بلاغاً بوجود مشكلة وإطلاق نار، لتفاجئ بالرجل يحمل قنابل ويهدد رجال الأمن بإحداها لمنعهم من التدخل.

وفرض رجال الأمن طوقاً حول المنزل في منطقة "دور القدس" التابعة لناحية "خور الزبير" غربي محافظة البصرة، واتخذوا إجراءات احترازية مشددة، خشية تنفيذ الرجل تهديده.

وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الرجل دون وقوع إصابات، لينتهي التوتر الأمني الذي شهده الحي، ويُقتاد الأب للتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتعرضت الابنة وهي في الثلاثين من عمرها، لإصابة في قدمها، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكن حالتها مستقرة.

ولم يتضح بعد سبب الخلاف العائلي الذي تصاعد لذلك الشكل واستدعى استخدام القنبلة التي لم يتضح أيضاً سبب وجودها عند الأب.

 
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