21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
دخل في حالة انهيار عصبي.. رجل يستخدم قنبلة لحل مشكلة عائلية!
Lebanon 24
20-05-2025
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل رجل
عراقي
في حالة انهيار عصبي خلال مشكلة عائلية في منزله بمحافظة البصرة، شهدت استخدامه قنبلةً وسلاحاً نارياً، واستدعت تدخلاً أمنياً متقدماً ومشدداً للسيطرة على الوضع.
Advertisement
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأب أشهر سلاحه الناري في بداية المشكلة العائلية وأطلق النار على ابنته الشابة ليصيبها في قدمها.
وحضرت الشرطة التي تلقت بلاغاً بوجود مشكلة وإطلاق نار، لتفاجئ بالرجل يحمل قنابل ويهدد رجال الأمن بإحداها لمنعهم من التدخل.
وفرض رجال الأمن طوقاً حول المنزل في منطقة "دور
القدس
" التابعة لناحية "خور
الزبير
" غربي محافظة البصرة، واتخذوا إجراءات احترازية مشددة، خشية تنفيذ الرجل تهديده.
وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض
على الرجل
دون وقوع إصابات، لينتهي التوتر الأمني الذي شهده الحي، ويُقتاد الأب للتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتعرضت الابنة وهي في الثلاثين من عمرها، لإصابة في قدمها، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكن حالتها مستقرة.
ولم يتضح بعد سبب الخلاف العائلي الذي تصاعد لذلك الشكل واستدعى استخدام القنبلة التي لم يتضح أيضاً سبب وجودها عند الأب.
مواضيع ذات صلة
ترامب: التوصل لحل مع إيران أفضل من استخدام القنابل
Lebanon 24
ترامب: التوصل لحل مع إيران أفضل من استخدام القنابل
20/05/2025 20:26:25
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في سوق صيدا... والاشتباه بمريض يعاني من اضطراب عصبي
Lebanon 24
حريق كبير في سوق صيدا... والاشتباه بمريض يعاني من اضطراب عصبي
20/05/2025 20:26:25
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: المشهد الذي انطلق من السعودية هو الطريق الصحيح لحل مشكلات المنطقة
Lebanon 24
جعجع: المشهد الذي انطلق من السعودية هو الطريق الصحيح لحل مشكلات المنطقة
20/05/2025 20:26:25
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: خلال الأشهر الماضية وضعنا أولويات لحل مشكلات البلاد
Lebanon 24
الشرع: خلال الأشهر الماضية وضعنا أولويات لحل مشكلات البلاد
20/05/2025 20:26:25
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
Lebanon 24
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
11:05 | 2025-05-20
20/05/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!
Lebanon 24
فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!
07:20 | 2025-05-20
20/05/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
Lebanon 24
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
04:34 | 2025-05-20
20/05/2025 04:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!
04:00 | 2025-05-20
20/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 37 عاماً من سرقته.. العثور على تمثال شهير بالصدفة
Lebanon 24
بعد 37 عاماً من سرقته.. العثور على تمثال شهير بالصدفة
03:22 | 2025-05-20
20/05/2025 03:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
تخلت عن شعرها وأطلت بقصة "صبيانية".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بـ"لوك" غيّر ملامحها (فيديو)
23:26 | 2025-05-19
19/05/2025 11:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
بتوكسيدو باللون الأحمر.. نجل الفنان راغب علامة على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
02:13 | 2025-05-20
20/05/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
11:05 | 2025-05-20
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
07:20 | 2025-05-20
فيديو جديد لزلزال حصل قبل حوالي شهرين... هكذا تصدعت قشرة الأرض!
04:34 | 2025-05-20
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
04:00 | 2025-05-20
جريمة مروعة.. شاب يقتل حبيبته ويقفز من الطابق 12 في تركيا!
03:22 | 2025-05-20
بعد 37 عاماً من سرقته.. العثور على تمثال شهير بالصدفة
01:04 | 2025-05-20
ما الذي يحقق لنا السعادة في التواصل الاجتماعي؟.. عدد الأصدقاء أم نوعيتهم؟
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 20:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24