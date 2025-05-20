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منوعات
استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة!
Lebanon 24
20-05-2025
|
11:05
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استقبل مستشفى حميات الغردقة بمحافظة
البحر الأحمر
في مصر، حالة طارئة لفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، دخلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، لتكتشف الفحوصات الطبية مفاجأة صادمة، وهي وجود جسم معدني غريب في أمعائها.
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وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الفحوصات الشعاعية التي أُجريت فور وصول الطفلة كشفت عن وجود جسم صلب غير مألوف في الجهاز الهضمي. وبعد معاينة دقيقة، تبيّن أنه مسمار معدني يبلغ طوله 3 سنتيمترات، ما دفع الفريق الطبي إلى التحرك الفوري لإجراء تدخل جراحي عاجل.
وخلال عملية استغرقت قرابة الساعة، تمكن الأطباء من استخراج الجسم الغريب بنجاح، دون التسبب بأي أذى للأعضاء الداخلية أو حدوث نزيف.
وبعد انتهاء العملية، نُقلت الطفلة إلى غرفة الملاحظة وهي في حالة مستقرة، حيث خضعت للمتابعة الدقيقة للتأكد من استقرار وضعها الصحي.
وصرّح الدكتور
إسماعيل
العربي،
وكيل وزارة الصحة
بالبحر الأحمر، بأن حالة الطفلة مطمئنة بعد العملية، وأنها تحت مراقبة مستمرة لضمان سلامة جهازها الهضمي، مشدداً على كفاءة الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة باحترافية عالية.
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