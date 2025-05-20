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بعد أن وصف زوجته بـ"البومة"... القضاء يتدخل ويغرّم الزوج

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:23
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خلال خلاف بين الزوجين في مصر، وصف الزوج زوجته بـ"البومة"، مما دفع الزوجة لاتخاذ إجراء قانوني.

أرسل الزوج هذه العبارة في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح فيها رفضه الإنفاق عليها، مفضلاً تخصيص الإنفاق لابنته فقط.
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تقدمت الزوجة، المهندسة بالمهنة، ببلاغ إلى وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، متهمة زوجها بإرسال رسائل مسيئة عبر حسابه على "فيسبوك".

أوضحت الزوجة أن الرسائل تضمنت ألفاظاً مهينة تسبب لها في أضرار نفسية ومادية.

وقدمت الزوجة أدلة تتضمن لقطات شاشة تثبت صحة رسائل الزوج المسيئة.

وبعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، صدر حكم بتغريم الزوج مبلغ 5 آلاف جنيه كعقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره ألف جنيه لصالح الزوجة المتضررة.
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