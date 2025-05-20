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أرسل الزوج هذه العبارة في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح فيها رفضه الإنفاق عليها، مفضلاً تخصيص الإنفاق لابنته فقط.تقدمت الزوجة، المهندسة بالمهنة، ببلاغ إلى وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، متهمة زوجها بإرسال رسائل مسيئة عبر حسابه على " ".أوضحت الزوجة أن الرسائل تضمنت ألفاظاً مهينة تسبب لها في أضرار نفسية ومادية.وقدمت الزوجة أدلة تتضمن لقطات شاشة تثبت صحة رسائل الزوج المسيئة.وبعد إحالة القضية إلى ، الأولى جنح، صدر حكم بتغريم الزوج مبلغ 5 آلاف جنيه كعقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره ألف جنيه لصالح الزوجة المتضررة.