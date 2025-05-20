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برجك اليوم

Lebanon 24
20-05-2025 | 22:51
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الحمل
تتلقى عرض عمل جديد، لكن ينصحك الفلك بدراسة مزايا وعيوب عملك الحالي جيدًا قبل اتخاذ القرار لتجنب الندم. تحاول لقاء صديق لكن جدولكما مزدحم، وقد يطلب منك مبلغًا ماليًا، فكر جيدًا قبل الموافقة.
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الثور
قد تواجه بعض الصعوبات والمتاعب اليوم، وينصحك الفلك بالتعامل مع كل مشكلة على حدة. حاول تهدئة أعصابك والحفاظ على هدوئك. في علاقتك العاطفية، شارك شريكك مشاعرك لتجنب المشاكل.
الجوزاء
يشهد مسارك المهني تغييرات إيجابية طالما حلمت بها، فركز على المستقبل ولا تلتفت للماضي. علاقتك ببعض الأشخاص المهمين تحتاج إلى تقوية للاستفادة منهم مستقبلاً.
السرطان
تتمتع بطاقة متجددة، لذا استغلها لبدء مشاريع جديدة أو تجديد أهدافك. يوم مليء بالضغط النفسي، فحاول السيطرة على توترك ووضع خطة واضحة لإنجاز مهامك. تشعر بقلق بسيط على أحد أفراد العائلة دون معرفة السبب.
الأسد
تشعر برغبة في تعلم مهارات جديدة، وقد يكون الوقت مناسبًا للانضمام لدورات تدريبية. تحذر من المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على حياتك، لذا تحقق من صحة الأخبار قبل تصديقها أو تجاهلها. تلتقي صدفة بشخص غاب عن حياتك لفترة.
العذراء
تسلط الأضواء على علاقاتك الشخصية، وهناك فرص لتعزيز الروابط أو حل خلافات. تحلى بالصبر في مواجهة المشاكل المهنية التي قد تظهر فجأة، فهي ستُحل تلقائيًا.
الميزان
تشعر بحيرة شديدة في قرار مصيري، فاستعن بأصدقائك وعائلتك لمساعدتك. حافظ على دبلوماسيتك مع الأصدقاء، ولا تسمح للغضب بالتأثير على علاقاتك. الأيام القادمة تحمل مفاجآت سارة.
العقرب
تشعر بثقل المسؤوليات التي عليك، وقد تفكر في أخذ إجازة لتجديد نشاطك. خلاف عائلي يحتاج إلى حل سريع لتجنب تفاقمه.
القوس
شخصيتك القوية والقيادية تجذب الانتباه، لا تنجر وراء الشائعات وابتعد عن النميمة. قد يحاول شخص سابق إعادة التواصل معك، فكر بإعطاء فرصة إذا كنت مستعدًا.
الجدي
مزاجك متقلب بعض الشيء وتفضل العزلة، لكن لا تغرق في التفكير السلبي. استمتع بقراءة كتاب أو مشاهدة فيلم كوميدي لتخفيف التوتر.
الدلو
تشعر برغبة في التواصل وتبادل الأفكار في العمل، استغل هذا النشاط لتعزيز علاقاتك المهنية. اليوم يحمل لك مفاجآت سارة.
الحوت
تدخل مرحلة مهنية مهمة ستغير حياتك، وتتعرف على شخص جديد قد يصبح مقربًا. تعيش فترة استقرار عاطفي، وتتلقى أخبارًا تستدعي تعاطفك مع أحد أفراد العائلة.
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