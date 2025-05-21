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منوعات
في مصر.. وفاة طفل بطريقة مأساويّة
Lebanon 24
21-05-2025
|
10:00
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لقى طفل مصرعة داخل إحدى المزارع الخاصة بمنطقة مفارق أبوصوير في مصر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف
النيابة العامة
.
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وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بمنطقة مفارق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية يفيد سقوط طفل من مرتفع "بياره" طولها 6 متر بأحد مزارع الإسماعيلية بمفارق أبوصوير دائرة مركز ابوصوير.
على الفور انتقلت
الأجهزة الأمنية
وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين غرق طفل يدعي
محمود سليمان
إبراهيم، يبلغ من العمر 10 سنوات، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، تحت تصرف
النيابة
العامة. (اليوم السابع)
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