في مصر.. وفاة طفل بطريقة مأساويّة

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لقى طفل مصرعة داخل إحدى المزارع الخاصة بمنطقة مفارق أبوصوير في مصر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف .وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بمنطقة مفارق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية يفيد سقوط طفل من مرتفع "بياره" طولها 6 متر بأحد مزارع الإسماعيلية بمفارق أبوصوير دائرة مركز ابوصوير.على الفور انتقلت وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.وبالفحص تبين غرق طفل يدعي إبراهيم، يبلغ من العمر 10 سنوات، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، تحت تصرف العامة. (اليوم السابع)