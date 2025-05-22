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منوعات

أثناء البث المباشر.. مذيعة أخبار دخلت مرحلة المخاض وهذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:43
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فاجأت المذيعة الأميركية أوليفيا جاكويث زملاءها ومتابعيها، حين دخلت في مرحلة المخاض على الهواء مباشرة، لكنها قررت الصمود وإكمال نشرة الأخبار التي استمرت ثلاث ساعات، في سابقة فريدة على شاشة محطة WRGB التابعة لشبكة CBS في شينيكتادي بولاية نيويورك.
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وأعلنت زميلتها المذيعة جوليا دان، في بداية البرنامج صباح الأربعاء 21 مايو، أن جاكويث بدأت المخاض قبل دقائق فقط من انطلاق النشرة. وقالت دان مازحة: "لدينا أخبار عاجلة هذا الصباح. حرفيًا، أوليفيا دخلت في مرحلة المخاض".

وردّت جاكويث قائلة: "دعونا لا نبالغ، إنه مخاض مبكر". وحرصت زميلتها على مساعدتها في مراقبة توقيت الانقباضات خلال البث.

ورغم الآلام والانقباضات، تمسّكت جاكويث بالبقاء خلف المكتب. وقالت: "أنا سعيدة لوجودي هنا، وسأبقى لأطول فترة ممكنة. لكن إذا اختفيت، فستعرفون السبب".

وفي مقطع بث مباشر عبر فيسبوك، كشفت دان أن جاكويث شعرت بأولى علامات المخاض أثناء توجهها إلى حمام المحطة. وعندما سألتها دان إن كانت بحاجة للذهاب إلى المستشفى، ردّت جاكويث بابتسامة: "أعتقد أنني أستطيع إنهاء عرض مدته ثلاث ساعات".

وبقيت المذيعة الشجاعة خلف المكتب حتى نهاية البرنامج في الساعة 7:56 صباحًا، وهو ما علّقت عليه دان قائلة: "انظروا إلى هذا، ثلاث ساعات من الأخبار المتواصلة، أعتقد أنها سابقة لقناة CBS6".

ولم تصدر المحطة أي تحديث رسمي بعد بشأن ولادة الطفل.

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