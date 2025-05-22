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منوعات
بعد 30 جرعة مضاد سم.. قصة الطفلة التي تحدّت لدغة الأفعى (فيديو)
Lebanon 24
22-05-2025
|
04:20
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تخضع رضيعة تبلغ من العمر 15 شهرًا من ولاية
أريزونا
للعلاج في المستشفى، بعد أن تعرّضت للدغة أفعى جرسية مرتين أثناء تواجدها مع والدتها قرب منزلهما في بلدة
فلورنسا
.
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وقالت والدة الطفلة، جاكلين ريد، لشبكة KPNX التابعة لـNBC، إنها كانت برفقة ابنتها كارا عندما ابتعدت عنها للحظات لرمي القمامة، ثم سمعت صرخة الطفلة، لتكتشف بعدها أنها تعرّضت للهجوم.
وأضافت: "أُصيبت كارا بأربع جروح غائرة في أعلى قدمها الصغيرة. عندما نظرت خلفها، كان هناك ثعبان جرسية ملتف"، مضيفة أنها شعرت بالرعب الشديد.
وعلى الفور، نُقلت كارا إلى
غرفة الطوارئ
، ثم جرى نقلها جوًا إلى مستشفى
فينيكس
للأطفال، حيث خضعت لعلاج مكثف تلقّت خلاله 30 جرعة من مضاد السموم، واضطر الأطباء إلى تركيب أنبوب تنفس لها بعد انخفاض مستوى الأكسجين لديها إلى 25%.
وتابعت ريد: "في البداية، اسودّت قدمها، وكانت المضاعفات مخيفة للغاية. لكن كارا الآن قادرة على تحريك أصابعها ولم تعد بحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي".
وبينما لا تزال مخاوف قائمة بشأن قدرة قدم كارا
على استعادة
وظيفتها الكاملة، تؤكد والدتها أن التصرف السريع ساهم في إنقاذ حياة طفلتها، قائلة: "كارا هي ملاك العائلة. أتمنى أن تعود كما كانت: سعيدة، مرحة، وجميلة".
وفي محاولة لدعم الأسرة، أُطلقت حملة GoFundMe لتغطية تكاليف العلاج، وقد تمكنت من جمع أكثر من 7000 دولار حتى الآن.(people)
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