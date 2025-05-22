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حادثة مؤلمة.. فرق الإنقاذ تنتشل جثة طفل غريق

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:53
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تعرض طفل للغرق في إحدى الترع، بقرية تابعة لمركز أطفيح في مصر، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد غرق شخص في ترعة بقرية تابعة لمركز أطفيح، بإجراء التحريات تبين أن طفلا يبلغ من العمر 12 سنة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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