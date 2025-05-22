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جريمة ضحيتها طفلة.. عثر عليها مخنوقة في صندوق سيارة

Lebanon 24
22-05-2025 | 15:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بخبر مقتل الطفلة السورية آية بلوق بعد اختطافها منذ عدة أيام في منطقة الزبلطاني بدمشق.
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وبحسب تلفزيون "سوريا"، أعلن الطب الشرعي أن حالة الجثة تؤكد مقتل الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، قبل أيام.

وفقدت الطفلة خلال تواجدها مع والدتها أمام أحد المحال التجارية على يد رجل كان يرتدي كمامة وقبعة.

وسبق لوالدتها أن ناشدت السلطات السورية عبر مقطع مصور لإيجادها.

وأشارت معلومات متداولة على مواقع التواصل إلى أن الطفلة عثر عليها مخنوقة في سيارة داخل السوق بمنطقة سوق الهال القريبة من الزبلطاني. (سكاي نيوز)
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