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لم يسمع الضجة.. رجل استمر في نومه بعد اقتحام سفينة لحديقته

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:00
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في حادثة غريبة كادت أن تتحوّل إلى كارثة، جَنَحت سفينة حاويات بطول 135 متراً فجر الخميس، واستقرت في حديقة منزل رجل نروجي قرب مدينة تروندهايم، دون أن تثير أي قلق لدى صاحب المنزل... الذي واصل نومه بهدوء!
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السفينة "NCL Salten" انحرفت فجراً لأسباب لا تزال مجهولة، ووصلت إلى مسافة أمتار قليلة من منزل المواطن يوهان هيلبرغ. ومع ذلك، لم يصحُ الأخير إلا بعد طرق متكرر على الباب ومكالمات هاتفية من جاره القلق.

وقال هيلبرغ لقناة "TV2" المحلية: "رن جرس الباب في وقت لا أحب فيه عادة أن أفتحه"، مضيفاً أنه لم يشعر بأي ضجة رغم ضخامة الحدث.

أما الجار يوستين يورغنسن، فقد استيقظ حوالى الخامسة فجراً على صوت ارتطام قوي، وقال: "سمعت قارباً يتجه بأقصى سرعة نحو اليابسة، فأدركت أن هناك خطباً ما وركضت إلى منزل يوهان".

السلطات تحقق في أسباب الحادث، الذي لم يسفر عن إصابات، لكنه أذهل سكان المنطقة وأثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل. (سكاي نيوز)
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