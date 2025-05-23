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موسم أعاصير فوق المعدل الطبيعي.. هذا ما سنشهده في 2025

Lebanon 24
23-05-2025 | 00:50
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يتوقع العلماء الحكوميون الأميركيون موسم أعاصير فوق المتوسط في عام 2025، مع احتمالية حدوث ثلاثة إلى خمسة أعاصير كبرى، كل منها برياح تتجاوز 111 ميلاً (179 كم) في الساعة.

ومن المتوقع أن يشهد موسم أعاصير المحيط الأطلسي، المقرر أن يبدأ في 1 حزيران، ظهور 13 إلى 19 عاصفة استوائية مسماة، كل منها برياح لا تقل عن 39 ميلاً في الساعة، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية الأميركية. ومن بين هذه العواصف، من المتوقع أن تتصاعد ستة إلى عشرة عواصف لتصبح أعاصير برياح تصل إلى 74 ميلاً في الساعة أو أكثر.
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وقال كين غراهام، مدير خدمة الطقس الوطنية: "درجات حرارة سطح البحر الأكثر دفئاً هي على الأرجح المساهم الرئيسي في ذلك".

وقد أصدر العديد من الأكاديميين وخبراء التنبؤ بالطقس من القطاع الخاص توقعات مماثلة لموسم الأعاصير القادم، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر.

وتظهر البيانات التاريخية أنه بين عامي 1991 و2020، حدث في المتوسط 14.4 عاصفة استوائية مسماة سنوياً في المحيط الأطلسي، بما في ذلك متوسط 3.2 إعصار كبير من بين 7.2 إعصار.

وكان موسم الأعاصير لعام 2024 مكلفاً بشكل ملحوظ. فقد شهد خمسة أعاصير كبرى من أصل 11 إعصاراً من 18 عاصفة مسماة. وتسببت عواصف عام 2024 في وفاة 427 شخصاً وخسائر بلغت 130 مليار دولار. (investing)
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