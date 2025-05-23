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منوعات
كانا يبحثان عن كنز... فماتا داخل حفرة!
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:09
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لقي رجلان مصرعهما اختناقاً داخل حفرة عميقة أشبه ببئر، وقد حفراها بحثاً عن كنز مزعوم في غابة تقع شمال غربي
تركيا
.
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وقالت وسائل إعلام تركية، إن فرق الإنقاذ هرعت لمكان الحفرة بعد بلاغ من شخص يبدو أنه على علم بخطة الضحيتين، حيث تم انتشالهما من الحفرة الضيقة والعميقة بعد ساعات من العمل. (ارم نيوز)
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