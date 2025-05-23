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بعد احتفالهما بمرور 74 عامًا على زواجهما... وفاة زوجين في اليوم نفسه (صورة)

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:59
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في مشهد إنساني مؤثر من البرازيل، رحل الزوجان أوديليتا بانزاني دي هارو (92 عامًا) وباتشوال دي هارو (94 عامًا) في اليوم نفسه، وذلك بعد يومين فقط من احتفالهما بمرور 74 عامًا على زواجهما.

بدأت قصة حبهما عام 1951 حين تزوجا، وأنجبا ستة أطفال. عمل باتشوال في متجر للأقمشة، فيما كرّست أوديليتا وقتها لتربية الأبناء ورعاية الأسرة.

وفي سنواتها الأخيرة، أُصيبت أوديليتا بمرض الزهايمر، فكرّس زوجها حياته لخدمتها والعناية بها. لكن في عام 2023، شُخّص باتشوال بسرطان القولون في مراحله الأخيرة، وعبّر حينها عن أمنيته بألا يعيش بعدها وهو ما تحقق بالفعل.

وبحسب موقع Need To Know، توفيت الزوجة أولًا، فلحق بها زوجها بعد عشر ساعات.
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يُذكر أن الزوجين الراحلين أسّسا معًا جمعية خيرية لدعم الأمهات العازبات، وخلّدا قصة حب قل نظيرها بحسب من عرفهما.

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