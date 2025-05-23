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منوعات
نجاة فتاة من الانتحار... هكذا أنقذتها الشمس!
Lebanon 24
23-05-2025
|
14:00
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نجت فتاة
عراقية
من الموت بعدما أُغمي عليها بسبب ضربة شمس أثناء تواجدها على سطح مبنى كانت تنوي القفز منه للانتحار.
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كانت الفتاة قد صعدت إلى سطح المدرسة التي أدت فيها امتحان
اللغة الإنجليزية
بشكل غير مرضٍ، وقررت إنهاء حياتها، في حين حاول عدد من المعلمين والطالبات إقناعها بالتراجع عن قرارها.
وخلال تلك اللحظات، حضر رجال الأمن وحاولوا أيضاً ثنيها عن الانتحار، لكن دون نجاح، قبل أن تؤدي المفاوضات الطويلة إلى تعرضها لضربة شمس وسقوطها على السطح.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج من ضربة الشمس بعد ساعة ونصف من المفاوضات في جو حار يعيشه قضاء الخضر بمحافظة
المثنى
العراقية
.
وتؤدي الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاماً تقريباً، مع طلبة الصف الثالث من المرحلة المتوسطة، امتحانات نهاية العام المؤهلة للمرحلة الإعدادية التي تسبق دخول الجامعة.
وشهد أول يوم من تلك الامتحانات انتحار فتاة عمرها 15 عاماً، شنقاً في منزلها بمدينة
الرمادي
غرب العراق
، بسبب "الضغوط النفسية التي تعاني منها جراء الامتحانات والاستعداد لها.
وتثير حوادث الانتحار المتزايدة في البلاد قلق
العراقيين
وسط دعوات المتخصصين لدراسة الظاهرة الناجمة عن ضغوط اقتصادية واجتماعية، ووضع حلول لها.
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