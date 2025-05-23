تستغل الأطفال بطريقة مأساوية.. تفاصيل "مروعة" تُكشف عن شبكة تسول!

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وفي بيان رسمي نُشر عبر حساب الوزارة على "إنستغرام"، أكدت الوزارة استجابتها الفورية للبلاغ الوارد عبر وسائل التواصل، وأسفرت التحريات عن تحديد هويات المتورطين وضبطهم، وهم ربة منزل وخمسة أطفال.وأقرت السيدة المضبوطة خلال التحقيقات بأنها كانت تستغل الأطفال في التسول بالتنسيق مع والدتهم، مقابل مبالغ مالية تُدفع لها يومياً نظير "تأجير" الأطفال لاستخدامهم في استجداء المواطنين وكسب تعاطفهم.وكشفت تحريات أن هذه الممارسات تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاتجار بالبشر، فقد تم استخدام الأطفال كوسيلة لاستعطاف المارة وجمع المال في مناطق مختلفة.وبعد تحديد هوية الأم المتورطة، تم القبض عليها أيضًا، إلى جانب السيدة التي كانت ترافق الأطفال في الشارع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيدًا لعرضهما على لمباشرة التحقيقات.وشددت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، على استمرار جهودها في مكافحة جميع أشكال استغلال الأطفال والجرائم التي تمس أمن وسلامة المجتمع، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات عبر القنوات الرسمية لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.