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سعره يُثير الجدل... سيف نابليون بونابرت يُباع بمبلغ قياسي!

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:00
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بيع سيف خاص بنابليون بونابرت في العاصمة الفرنسية باريس بسعر يقارب 4.7 مليون يورو.

وأشار بيان دار المزادات "أوتيل دروو" يوم الجمعة إلى أن سعر السيف اقترب من الرقم القياسي العالمي للقطع المتعلقة بالإمبراطور الفرنسي التي بيعت في المزادات.

وقد بلغ سعر هذا السلاح الشخصي، الذي طلب نابليون بنفسه صنعه، 4.66 مليون يورو شاملة الرسوم، حسبما أفاد مسؤولو دار "أوتيل دروو"، حيث أُقيم المزاد الذي نظمته دار المزادات "جيكيلو" لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر نفسه إن القطعة التي بيعت "كانت مقدّرة بمبلغ يراوح بين 700 ألف ومليون يورو، وحققت سعرا قريبا من الرقم القياسي العالمي الذي بلغ 4,8 مليون يورو والذي سجله السيف الذي استخدمه (الإمبراطور) في معركة مارينغو في عام 2007، وقد انضمت إلى دائرة مختارة من أغلى القطع الأثرية النابليونية التي بيعت في مزاد على الإطلاق".
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وكان بونابرت، القنصل الأول آنذاك، طلب تصنيع هذا السيف بين عامي 1802 و1803 من نيكولا نويل بوتيه، مدير مصنع فرساي الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره.

وبعد أن أصبح إمبراطورا، احتفظ نابليون بالسيف حتى نهاية عهده قبل أن يُهديه إلى إيمانويل دو غروشي، أحد أتباعه المخلصين والذي رقّاه لاحقا إلى منصب آخر مارشال للإمبراطورية. وجرى الاحتفاظ بعد ذلك بالسيف من جانب أحفاد المارشال.

وتُعرض نسخة ثانية مطابقة للسيف الأول جرى صنعها أيضا بتكليف من نابليون، في متحف إرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
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