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الحمليحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر او لعلاقة مع الخارج مهمة او لتغييرات ايجابية مناصب.الثورأوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.الجوزاءحيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.السرطانيحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك او يكون لها صلة بمشروع اعلاني او بسفر او بوضع تربوي.حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً.يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرار.الميزانيفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات.أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.الجديهذا اليوم قد يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق..الدلوكن عادلاً ومنصفاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ. (السومرية)