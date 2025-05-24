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بالصور.. رجل يذهل المتابعين بتحول جسدي استثنائي وخسارة 125 كلغ

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:35
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في قصة ملهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك رايان غريويل من أوهايو تفاصيل رحلته لتحويل حياته وإنقاص وزنه بشكل مذهل، حيث تمكن خلال عامين من فقدان نحو 125 كلغ (275 رطلاً).
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بدأت رحلة غريويل، البالغ من العمر 36 عاماً، عندما بلغ وزنه 220.8 كلغ (487 رطلاً)، قبل أن يدرك في كانون الثاني 2023 المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة التي قد تقصر من عمره. في منشور على موقع Reddit، أكد غريويل أن تحفيزه الأساسي كان "إصلاح صحته لتجنب حياة قصيرة".

كان نمط حياته قبل ذلك يعتمد على قلة الحركة والوجبات السريعة الثلاثة يومياً. ومع بداية التغيير، حاول المشي لكنه توقف بسبب مشاكل في ركبتيه، ثم لجأ إلى ركوب الدراجات كبديل صحي فعال.
Man Addicted to Fast <a class='entities-links' href='/entity/661611990/food/ar/1?utm_term=PublicFigures-food&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-food&id=565816&catid=0&pagetype=PublicFigures'>food</a> Reveals Hobby That Helped Him Lose 275 Pounds - Newsweek

بالتزام صارم، استبعد غريويل الأطعمة المقلية، الحلويات، والمشروبات الكحولية من نظامه الغذائي. وحقّق خلال الأشهر الأولى خسارة وزن ملموسة وصلت إلى 32 كلغ بحلول أيار 2023، ثم استمر بالتقدم بسرعة ملحوظة.

وأشار إلى أن شغفه الجديد بركوب الدراجات كان المحرك الرئيسي في تحقيق هدفه، إذ فقد حوالي 80 كلغ (177 رطلاً) في أقل من عام. كما كشف عن وجود جلد زائد مترهل ينوي إزالته جراحياً.

Man Addicted to Fast Food Reveals Hobby That Helped Him Lose ...
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