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منوعات
تفكيك عصابة خطرة في مصر تخصصت بسرقة الدراجات النارية
Lebanon 24
24-05-2025
|
13:15
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ضبطت
الأجهزة الأمنية
المصرية
أفراد تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك" بالغربية.
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ووردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع
الأمن العام
تفيد بتورط تشكيل عصابى يضم (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظة الغربية) فى ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك".
بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم ضبطت تالقوة كافة الدراجات المستولى عليها بمخزن خاص بأحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
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