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منوعات
في مصر… انقلاب سيارة أجرة يخلّف 5 جرحى
Lebanon 24
24-05-2025
|
15:30
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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة " صندوق " داخل مصرف مائي علي طريق
بحيرة قارون
السياحي في مصر، وتم نقل المصابين إلى
مستشفى الفيوم العام
، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت
النيابة
التي تولت التحقيق.
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تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة سنهور القبليه ، يفيد بسقوط سيارة أجرة صندوق داخل مصرف مائي بطريق بحيرة قارون السياحي ، بدائرة المركز ، ووجود مصابين.
وعلي الفور انتقلت
قوات الأمن
وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين وقوع الحادث علي طريق بحيرة قارون السياحي ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى سقوط السيارة في مصرف مائي وتسبب في إصابة 5 أشخاص ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الي
مستشفي الفيوم
العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (الوكالة الوطنية)
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