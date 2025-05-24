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في مصر… انقلاب سيارة أجرة يخلّف 5 جرحى

Lebanon 24
24-05-2025 | 15:30
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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة " صندوق " داخل مصرف مائي علي طريق بحيرة قارون السياحي في مصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،  إخطارا من مركز شرطة سنهور القبليه ، يفيد بسقوط سيارة أجرة صندوق داخل مصرف مائي بطريق بحيرة قارون السياحي ، بدائرة المركز ، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين وقوع الحادث علي طريق بحيرة  قارون السياحي ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى سقوط السيارة في مصرف مائي وتسبب في إصابة 5 أشخاص ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (الوكالة الوطنية)
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