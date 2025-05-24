في مصر… انقلاب سيارة أجرة يخلّف 5 جرحى

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة " صندوق " داخل مصرف مائي علي طريق السياحي في مصر، وتم نقل المصابين إلى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت التي تولت التحقيق.تلقت بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة سنهور القبليه ، يفيد بسقوط سيارة أجرة صندوق داخل مصرف مائي بطريق بحيرة قارون السياحي ، بدائرة المركز ، ووجود مصابين.وعلي الفور انتقلت وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين وقوع الحادث علي طريق بحيرة قارون السياحي ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى سقوط السيارة في مصرف مائي وتسبب في إصابة 5 أشخاص ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (الوكالة الوطنية)