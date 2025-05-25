جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!

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وجهت السلطات في اتهامًا بالقتل من الدرجة الثانية لرجل يُدعى أغار (43 عامًا) بعد إطلاقه النار على ابن زوجته، أزاريل (26 عامًا)، في حادث مأسوي وقع داخل منزل عائلي بمدينة مساء الأربعاء 21 أيار.ووفقًا لشرطة دافنبورت، اندلع داخل المنزل بعد أن حاولت الأم، أدريان دازا، منع طفلها البالغ من العمر 9 لعب لعبة " " على الهاتف، حيث سحبت منه الجهاز. لكن الطفل استلّ مسدسًا من عيار 9 ملم من منضدة والدته، ما دفع مارتينيز وغارسيا إلى التدخل لنزع السلاح منه.تطوّر الموقف إلى مشادة كلامية بين جارسيا وابن زوجته، انتهت بقيام غارسيا بإطلاق النار على مارتينيز عدّة مرات في والبطن، ثم أطلق عليه النار مجددًا في ظهره أثناء محاولته مغادرة الغرفة، وفق رواية الشرطة. ونُقل الضحية إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.وقال قائد شرطة دافنبورت، ، في : "لو لم يكن الطفل يعرف مكان المسدس، لما حدث أيٌ من هذا. إنه أمر محزن للغاية."وأظهرت سجلات السجن أن غارسيا محتجز حاليًا في سجن ، ويواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والتخزين غير الآمن لسلاح ناري يمكن لطفل الوصول إليه. (people)