تحقيق عاجل مع مديرة مدرسة... هذا ما فعلته بتلاميذ

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ووفقا للتحقيقات، بدأ الحادث عندما حضر والدا أحد التلاميذ إلى المدرسة مدّعين تعرض ابنهما للضرب من زملائه. أمرت الإدارية في مصر بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مديرة مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة المرج التعليمية على عدد من التلاميذ بالضرب باستخدام "حذاء"، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الحادثة.ووفقا للتحقيقات، بدأ الحادث عندما حضر والدا أحد التلاميذ إلى المدرسة مدّعين تعرض ابنهما للضرب من زملائه.



وقاما باقتياد التلاميذ المعنيين إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت المديرة متواجدة، ونشبت مشادة كلامية بينها ووالدة التلميذ.



وعلى إثرها قامت المديرة بالاعتداء على التلاميذ بالضرب، وسمحت لوالدي التلميذ بالاعتداء عليهم وتصوير الواقعة. (ارم نيوز)