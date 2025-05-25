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ما العلاقة بين الألماس والقارات القديمة؟

Lebanon 24
25-05-2025 | 10:21
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اكتشف فريق علماء دولي من الصين وأستراليا آلية رئيسية توضح كيف يؤثر الكربون الموجود في الصفائح المحيطية على تكوين الألماس واستقرار الركائز القارية القديمة.
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وتشير مجلة Science Advances العلمية إلى أن باحثين من معهد قوانغتشو للكيمياء الجيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، بالتعاون مع زملاء أجانب، أجروا سلسلة من التجارب لنمذجة الظروف في الوشاح العلوي للأرض.
 
واتضح أن صهارة الكربونات الناتجة عن الاندساس في الصفائح المحيطية يتصرف بشكل مختلف اعتمادا على درجة الحرارة.
 
ويشير كبير الباحثين البروفيسور يو وانغ إلى أنه في الظروف الباردة، تستعيد الصهارة شكلها لتشكل الألماس الذي يقوي الصفائح القارية.
 
ولكن في تدفقات أعمدة الوشاح الساخنة، تؤكسد الصهارة الصخور، ما يضعف الغلاف الصخري ويؤدي إلى ارتفاع السطح بالنشاط البركاني. (روسيا اليوم)
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