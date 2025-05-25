ما العلاقة بين الألماس والقارات القديمة؟

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وتشير مجلة Science Advances العلمية إلى أن باحثين من معهد قوانغتشو للكيمياء الجيولوجية التابع لأكاديمية العلوم ، بالتعاون مع زملاء أجانب، أجروا سلسلة من التجارب لنمذجة الظروف في الوشاح العلوي للأرض. اكتشف فريق علماء دولي من وأستراليا آلية رئيسية توضح كيف يؤثر الكربون الموجود في الصفائح المحيطية على تكوين الألماس واستقرار الركائز القارية القديمة.وتشير مجلة Science Advances العلمية إلى أن باحثين من معهد قوانغتشو للكيمياء الجيولوجية التابع لأكاديمية العلوم ، بالتعاون مع زملاء أجانب، أجروا سلسلة من التجارب لنمذجة الظروف في الوشاح العلوي للأرض.

واتضح أن صهارة الكربونات الناتجة عن الاندساس في الصفائح المحيطية يتصرف بشكل مختلف اعتمادا على درجة الحرارة.

ويشير كبير الباحثين إلى أنه في الظروف الباردة، تستعيد الصهارة شكلها لتشكل الألماس الذي يقوي الصفائح القارية.

ولكن في تدفقات أعمدة الوشاح الساخنة، تؤكسد الصهارة الصخور، ما يضعف الغلاف الصخري ويؤدي إلى ارتفاع السطح بالنشاط البركاني. (روسيا اليوم)