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برجك اليوم

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:00
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الحمل
تواجه بعض التوترات في محيطك العائلي ما يؤثر على حالتك النفسية. حاول ألا تسمح لهذه المشكلات بالتأثير على عملك. في الجانب العاطفي، يطرح الشريك أسئلة تدل على قلق أو شكوك، كن صريحًا ووضح له كل ما يدور في بالك.
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الثور
تعيش فترة من الثقة بالنفس والأضواء مسلطة عليك في العمل، رغم بعض التشتت. تبذل جهدًا كبيرًا في مشروع جديد وتوسع من شبكة معارفك. العلاقة العاطفية تشهد تحسنًا وتخطيطًا مشتركًا للمستقبل.
الجوزاء
ذكاؤك هو سلاحك الأقوى هذه الفترة في العمل، إذ تنجح في إثبات قدراتك. قد تضطر لاستخدام جزء من مدخراتك لأمر ضروري، فكن حذرًا في الإنفاق. الأجواء العاطفية تتحسن بعد تصفية الخلافات.
السرطان
حان الوقت لتصفية الخلافات المهنية وفتح صفحة جديدة مع الزملاء. لا تشتت طاقتك بين مهام كثيرة حتى لا تخسر تركيزك الأساسي. تستعد لنزهة مع الأصدقاء وسط أجواء من التفاؤل.
الأسد
تشعر بالإرهاق بسبب ضغط العمل المتزايد، حاول أن تمنح نفسك بعض الراحة لتفادي وعكة صحية. حياتك العاطفية تمر بمرحلة من التوتر، فحان وقت الاهتمام بالشريك وتعويض ما فات.
العذراء
تحصد نتائج إيجابية من مشاريعك السابقة وقد تتلقى عرضًا ماليًا جيدًا. احرص على حفظ الأسرار وعدم التسرع في البوح بها. خلاف بسيط قد يطرأ مع الشريك لكنه سرعان ما يُحل.
الميزان
تشعر بضغط كبير في العمل، لكنك قادر على تخطيه بذكاء وتنظيم. لا تهمل حاجتك للراحة. الشريك يرغب بقضاء المزيد من الوقت معك، فحاول الموازنة بين العمل والعلاقة.
العقرب
تواجه شخصًا في العمل وتثبت نفسك بقوة. الخلاف مع صديق يسبب لك الحزن، لكنك تفكر بالاعتذار وإصلاح العلاقة، وهو قرار سليم.
القوس
تجنّب اتخاذ قرارات مهنية مصيرية وأنت في حالة نفسية غير مستقرة. استشر من تثق بهم قبل المضي قدمًا. العلاقة العاطفية تحتاج إلى هدوء وتفهم وتخفيف العصبية.
الجدي
وضعك المهني في تحسن وطلبك للحقوق أو الترقيات في محله. عروض جديدة قد تفتح لك أبوابًا أوسع. في الحب، تشعر بخيبة أمل من تصرفات الشريك، فصارحه بما يزعجك.
الدلو
إهمالك لمشكلة مهنية قد ينعكس سلبًا عليك، فبادر بحلها دون تأخير. الحيرة تحاصرك بخصوص شخص مقرب، حاول فهم موقفه دون الحكم المسبق.
الحوت
أنت تعمل بجد من أجل التميز والترقية، وقد تقترب من تحقيق هدفك. قرار مهم يلوح في الأفق، فاستشر من تثق بهم قبل حسمه. رغم الضغوطات النفسية التي ما زالت تؤثر عليك، إلا أنك على وشك تجاوزها.
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