26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ خرافي
Lebanon 24
26-05-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم بيع سيارة فيراري التي كان يقودها النجم
مايكل شوماخر
في مشواره نحو الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 عام 2001 في مزاد علني مقابل 16 مليون
يورو
على هامش سباق
جائزة موناكو
الكبرى، الأحد.
Advertisement
وقال دار "رم إم سوذربيز" للمزادات إن الفائز به حصل على السيارة مقابل 15.98 مليون يورو شاملة الرسوم، بينما ذكرت
صحيفة نيويورك تايمز
أن المزاد على السيارة بدأ بـ8 ملايين يورو.
وأضافت الصحيفة أن السيارة بيعت لأحد الضيوف المتواجدين في منطقة كبار الشخصيات بحلبة السباق، الذي فاز به السائق
البريطاني
لاندو نوريس
.
وقالت صحيفة
نيويورك
تايمز إن هذا السعر هو أعلى رقم على الإطلاق دفع لسيارة فيراري في مسابقات فورمولا 1. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
تولية البابا لاوون الرابع عشر: "انت الصخرة".. ارع خرافي
Lebanon 24
تولية البابا لاوون الرابع عشر: "انت الصخرة".. ارع خرافي
26/05/2025 10:50:20
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي، السيد بدر الخرافي، تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري
Lebanon 24
الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي، السيد بدر الخرافي، تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري
26/05/2025 10:50:20
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل رئيس "مجموعة الخرافي" وطلال أرسلان
Lebanon 24
بري استقبل رئيس "مجموعة الخرافي" وطلال أرسلان
26/05/2025 10:50:20
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات استقبل الخرافي: بحث في فرص الاستثمار وتطوير القطاع
Lebanon 24
وزير الاتصالات استقبل الخرافي: بحث في فرص الاستثمار وتطوير القطاع
26/05/2025 10:50:20
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث مأسوي.. ابن الـ 6 سنوات توفي بعدما نسيه السائق داخل حافلته المدرسية
Lebanon 24
حادث مأسوي.. ابن الـ 6 سنوات توفي بعدما نسيه السائق داخل حافلته المدرسية
01:50 | 2025-05-26
26/05/2025 01:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-05-25
25/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ينقذ شاباً من الموت!
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ينقذ شاباً من الموت!
16:19 | 2025-05-25
25/05/2025 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما العلاقة بين الألماس والقارات القديمة؟
Lebanon 24
ما العلاقة بين الألماس والقارات القديمة؟
10:21 | 2025-05-25
25/05/2025 10:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق عاجل مع مديرة مدرسة... هذا ما فعلته بتلاميذ
Lebanon 24
تحقيق عاجل مع مديرة مدرسة... هذا ما فعلته بتلاميذ
08:56 | 2025-05-25
25/05/2025 08:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
10:01 | 2025-05-25
25/05/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
07:54 | 2025-05-25
25/05/2025 07:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور سمير جعجع تدخل شخصياً لمنع سفر ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24
الدكتور سمير جعجع تدخل شخصياً لمنع سفر ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26
26/05/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. أوّل إطلالة لوائل كفوري بعد أخبار زواجه السري
Lebanon 24
بالصور.. أوّل إطلالة لوائل كفوري بعد أخبار زواجه السري
03:54 | 2025-05-25
25/05/2025 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:50 | 2025-05-26
حادث مأسوي.. ابن الـ 6 سنوات توفي بعدما نسيه السائق داخل حافلته المدرسية
23:00 | 2025-05-25
برجك اليوم
16:19 | 2025-05-25
الذكاء الاصطناعي ينقذ شاباً من الموت!
10:21 | 2025-05-25
ما العلاقة بين الألماس والقارات القديمة؟
08:56 | 2025-05-25
تحقيق عاجل مع مديرة مدرسة... هذا ما فعلته بتلاميذ
07:25 | 2025-05-25
فوضى ورعب... إليكم ما جرى داخل مركز تسوق في أستراليا
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24