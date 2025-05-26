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بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ خرافي

Lebanon 24
26-05-2025 | 00:36
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تم بيع سيارة فيراري التي كان يقودها النجم مايكل شوماخر في مشواره نحو الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 عام 2001 في مزاد علني مقابل 16 مليون يورو على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى، الأحد.
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وقال دار "رم إم سوذربيز" للمزادات إن الفائز به حصل على السيارة مقابل 15.98 مليون يورو شاملة الرسوم، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المزاد على السيارة بدأ بـ8 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن السيارة بيعت لأحد الضيوف المتواجدين في منطقة كبار الشخصيات بحلبة السباق، الذي فاز به السائق البريطاني لاندو نوريس.
 
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا السعر هو أعلى رقم على الإطلاق دفع لسيارة فيراري في مسابقات فورمولا 1. (سكاي نيوز عربية)
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