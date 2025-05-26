بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ خرافي

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تم بيع سيارة فيراري التي كان يقودها النجم في مشواره نحو الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 عام 2001 في مزاد علني مقابل 16 مليون على هامش سباق الكبرى، الأحد.وقال دار "رم إم سوذربيز" للمزادات إن الفائز به حصل على السيارة مقابل 15.98 مليون يورو شاملة الرسوم، بينما ذكرت أن المزاد على السيارة بدأ بـ8 ملايين يورو.وأضافت الصحيفة أن السيارة بيعت لأحد الضيوف المتواجدين في منطقة كبار الشخصيات بحلبة السباق، الذي فاز به السائق .