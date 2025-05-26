حادث مأسوي.. ابن الـ 6 سنوات توفي بعدما نسيه السائق داخل حافلته المدرسية

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لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه داخل سيارة نقل مدرسي بمنطقة ساحل بوطاهر، قرب مدينة تاونات في .وكشف لدى بفاس تفاصيل الحادث، موضحا أن الطفل المتوفى يُحتمل أن يكون قد تعرّض للاختناق بعدما ظلّ داخل المركبة التي نزل منها السائق الذي اعتاد نقله إلى المدرسة التي يعمل بها.ووفق التحقيقات الأولية التي أمرت بها ، فإن المعاينات الأولية التي قامت بها ، خلصت إلى احتمال اختناق الطفل داخل السيارة التي بقي بها وهي مقفلة الأبواب بعدما نزل منها سائقها، حسبما ذكر موقع "هسبريس" .وأمرت العامة بإجراء تشريح لجثة الطفل للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.كما وجّهت تعليمات إلى الضابطة المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في الواقعة.(سكاي نيوز)