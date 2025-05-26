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عمره 10 سنوات... تعرفوا إلى أصغر أستاذ دولي في الشطرنج

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:12
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أصبح الروسي رومان شوغدجييف البالغ من العمر 10 سنوات أصغر لاعب في تاريخ لعبة الشطرنج ينال لقب "أستاذ دولي"، بعد تألقه في بطولة RADNICKICHESS مؤخرا في بلغراد.
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وتمكن شوغدجييف من تحقيق النتيجة الأخيرة والنهائية اللازمة للحصول على اللقب وهو في سن 10 أعوام و3 أشهر و21 يوما، ليكسر بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم الأرجنتيني فاوستينو أورو، والذي حصل على نفس اللقب وهو في عمر 10 سنوات و8 أشهر و16 يوما.

ووجه اتحاد الشطرنج الروسي رسالة تهنئة إلى شوغدجييف وأفراد عائلته ومدربيه، جاء فيها: "نبارك لرومان شوغدجييف هذا الإنجاز الاستثنائي، وكذلك لوالديه ومدرسه الأول دميتري سارانغوف، ومدربيه الحاليين إيغور توماشيفسكي وميخائيل شيريشفسكي".

ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الدولي للشطرنج رسميا على منح شوغدجييف لقب "أستاذ دولي" خلال اجتماع مجلس إدارته المزمع عقده في تموز المقبل.

ويعتبر لقب "أستاذ (ماستر) دولي" خطوة رئيسية نحو لقب "الغراند مايتر" (الأستاذ الكبير)، وهو أعلى الألقاب في عالم الشطرنج بعد لقب البطل العالمي.

وكان شوغدجييف قد سبق له الفوز ببطولة العالم للفئة العمرية تحت 8 سنوات عام 2023، كما توج بلقب بطل أوروبا في نفس الفئة العمرية عام 2022.

ويملك الطفل الروسي مستويات رائعة في مختلف أنواع الشطرنج:

- الشطرنج الكلاسيكي: تصنيفه 2329.

- الشطرنج السريع (Rapid): تصنيفه 2405.

-  الشطرنج الخاطف (Blitz): تصنيفه 2390.
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