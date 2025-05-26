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برجك اليوم

Lebanon 24
26-05-2025 | 22:56
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الحمل
تشعر اليوم بالحماس لتطوير وضعك المالي، لكن أمامك أكثر من خيار وتتردد في اتخاذ القرار. من الضروري أن تدرس جميع العروض بعناية لتصل إلى الخيار الأنسب. قد تصدمك أخبار صادمة عن شخص قريب منك، فتذكر أن لكل إنسان ظروفه الخاصة، فلا تحكم قبل أن تفهم الحقيقة.
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الثور
تشعر بالإحباط والكسل، ويزيد موقف محرج في العمل من شعورك السلبي. أنت بحاجة إلى الاستماع لآراء من حولك وتجنب الأشخاص السلبيين الذين قد يزيدون من سوء مزاجك. لا تهمل صحتك، وابتعد عن السهر والإجهاد.
الجوزاء
العمل يسير بشكل جيد، لكنك في حالة تردد بشأن الاستمرار فيه أو تغييره. لا تتسرع في اتخاذ قرارك وراجع كل المعطيات بهدوء. تجنب استفزاز الشريك بحركات قد تزعجه.
السرطان
تتصرف بحكمة في معالجة مشكلات العمل، ويحظى أداؤك بإعجاب مديرك وزملائك. تخطط لقضاء وقت عائلي مميز، وتتواصل مع شخص عزيز لم تره منذ فترة، مما يبعث فيك السعادة والاطمئنان.
الأسد
احذر التسرع الذي قد يقودك إلى ارتكاب نفس الأخطاء. قد تزداد قلقاً بسبب تأخر مكالمة مهمة تنتظرها منذ فترة، لكن دعمك لشريك حياتك الآن سيكون مفتاحاً لتجاوز المحن.
العذراء
فترة هادئة تخلصت فيها من ضغوط العمل، وتتحسن الأمور بشكل ملحوظ. لديك صديق داعم يعزز ثقتك بنفسك. قد تحتاج علاقتك العاطفية إلى تدخل بعض المقربين لحل خلافات بسيطة قبل أن تتفاقم.
الميزان
تنجح في حل مشكلة عمل كبيرة تسببت لك بضغط نفسي سابقاً، وتشعر بالفخر بما حققته. تفكر في السفر، وتتلقى عرض عمل جديد يحمل فرصاً مميزة على الصعيد المهني.
العقرب
حاول الابتعاد عن المشاكل في العمل، وكن حذراً من شخص يحاول التدخل في حياتك المهنية بطريقة سلبية. لا تدع هذه العراقيل تحبطك، فأنت قادر على تجاوزها وتحقيق النجاح.
القوس
يوم هادئ لكنه يحمل بعض القلق. قد تواجه خلافاً صغيراً مع صديق، لكنك تسعى لإنهائه سريعاً للحفاظ على الصداقة. علاقتك العاطفية غير مستقرة، وهذا يجعلك تشعر بعدم الراحة.
الجدي
تصلك معلومات عن حديث يدور حولك بين أشخاص مهمين في العمل، لكن لا تقلق فالأخبار إيجابية لصالحك. تخوض نقاشات مالية مهمة، وتفكر في قضاء عطلة نهاية الأسبوع في الاسترخاء بالمنزل.
الدلو 
مزاجك المتقلب يسبب توتراً في علاقات العمل، لذا انتبه لكلامك وتعامل بهدوء مع الزملاء. علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد جداً، وتعيش أوقاتاً رومانسية مع الشريك.
الحوت
تشعر بالفرح بعد حصولك على ترقية أو مكافأة مالية. تفكر في مكافأة نفسك وشريكك، وتبدأ في التفكير بمشروعك الخاص أو كيفية استثمار أموالك للمستقبل.
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