يحتوي على مكونات من عظام بشرية... مضيفة طيران تهرّب مخدراً قاتلاً بقيمة 3 مليون دولار!

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تواجه مضيفة طيران بريطانية سابقة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 25 عاما في سريلانكا ، بعد توقيفها في مطار الدولي بتهمة تهريب أكثر من 45 كيلوغراما من مخدر " " شديد الخطورة، والذي يُعتقد أنه يحتوي على مكونات من عظام بشرية.وبحسب صحيفة " بوست"، أفادت السلطات أن المضبوطات كانت بحوزة الشابة شارلوت ماي لي، وأن قيمة الكمية المضبوطة تُقدّر بأكثر من 3.3 مليون دولار؛ ما يعكس خطورة القضية وحجمها.وأكد محامي المتهمة أنها تنفي علمها بوجود المخدرات داخل أمتعتها، مشيرا إلى احتمال أن تكون ضحية لتوريط من . وقالت من داخل سجنها في شمال كولومبو إنها لم ترَ المخدر من قبل، وتشتبه في أن جهة ما دسّت المادة من دون علمها.ويُعد "الكوش" من أخطر أنواع المخدرات المنتشرة في ، خاصة في سيراليون، حيث تسبب في ارتفاع كبير في الوفيات بين الشباب. وتفيد تقارير بأن تصنيع هذه المادة يتم باستخدام مواد بشرية مسروقة من المقابر؛ ما دفع الحكومة هناك إلى إعلان حالة الطوارئ.وتحذر السلطات السريلانكية من تزايد محاولات تهريب المخدرات عبر الرحلات من بانكوك، مؤكدة تكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات للحد من هذه الظاهرة.